Ущерб в 32 млн тенге: туркестанские полицейские выявили факт незаконного недропользования

В Туркестанской области полицейские выявили факт незаконного недропользования, а ущерб составил около 32 млн тенге.

В целях исполнения поручений по недопущению фактов незаконного недропользования в департаменте полиции Туркестанской области создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных полицейских.

Так, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате полицейскими установлены четверо жителей Туркестанской области и Шымкента, занимавшихся незаконным недропользованием на территории Жетысайского района.

«У них изъяты погрузчик и 12 грузовиков Howo. Автотранспорт водворен на стоянку. В настоящее время доказана их причастность к незаконной добыче песка, а нанесенный ущерб составил около 32 млн тенге. На сегодняшний день проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 334 УК РК “Самовольное пользование недрами”. Назначены экспертизы»,- рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.