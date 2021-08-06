Министерство энергетики предъявило претензии недропользователям на 778 млн тенге за административные нарушения и нерациональное использование недр, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках госконтроля в сфере углеводорода, газоснабжения и нефтепродуктов в январе-июне 2021 года Минэнерго завершило 94 проверок. Из них разрешительный контроль – 62 (аккредитация газосетевых организаций, лицензирование в сфере углеводородов), внеплановые проверки – 20.

«Наложено и взыскано административных штрафов на общую сумму 38,4 млн тенге. Предъявлено в первом полугодии ущерба за нерациональное использование недр на сумму 739,6 млн тенге, из них взыскано 712 млн тенге», — сказал вице-министр энергетики РК Жумабай Карагаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его данным, в 2020 году Минэнерго провело 169 проверок, из них разрешительный контроль – 125. В результате наложены и взысканы административные штрафы на 47,1 млн тенге, претензии за нерациональное использование недр составили 1 млрд 833 млн тенге, из которых выплатили 646 млн тенге.

«Взыскание ущерба за нерациональное использование недр по оставшейся сумме 1 млрд 187 млн тенге находится в работе», — добавил Карагаев.