18 ноября 2021 года в 09:00 на сайте оператора электронных аукционов: www.gosreestr.kz состоится очередной электронный аукцион на предоставление права недропользования, сообщает пресс-служба МЭ РК.

Ранее первый электронный аукцион по 10 участкам недр был проведен 23 декабря 2020 года. Второй электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам Министерством энергетики Республики Казахстан был проведен 23 апреля 2021 года по 8 участкам недр.

Напомним, что в целях реализации Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования, газа и газоснабжения», Министерством энергетики РК были приняты ряд правовых актов, в том числе приказ № 269 от 30 июля 2020 года «Об утверждении Правил проведения аукциона с использованием интернет-ресурса оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в электронной форме» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 июля 2020 года за № 21038).

Таким образом, в соответствии с принятыми поправками в Кодекс РК «О недрах и недропользовании», если ранее аукционы проводились в бумажном формате, что доставляло определенные неудобства участникам, то с 1 сентября 2020 года, лица, заинтересованные в получении права недропользования, получили возможность участвовать в аукционах в режиме онлайн.

Новый механизм позволяет сделать рынок прозрачным, уменьшить бюрократию и существенно сократить издержки как для бизнеса, так и для государства.

Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не владение землей. Данное право регулируется Кодексом «О недрах и недропользовании», любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики РК.

Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения.

Следить за ходом торгов может каждый желающий. Оператором – АО «Информационно-учетный центр» для этого будет создан отдельный онлайн аукционный зал.

Дополнительно сообщаем, что во время онлайн-трансляции на Facebook-аккаунте Министерства энергетики РК будет размещаться текущая ситуация по выставленным участкам, которая будет обновляться каждые полчаса.

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