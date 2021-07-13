1922 села или 700 тысяч человек в Казахстане не имеют доступа к чистой питьевой воде.

Глава государства отметил, что в Толебийском районе Туркестанской области многие сельские жители испытывают дефицит чистой питьевой воды. По его словам, причина — в халатности недобросовестных предпринимателей. Что до местных властей, то они не обеспечили должного контроля.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «В Туркестанской области питьевая вода для жителей сел Биркульк, Екпинды и Курган использовалась местами отдыха для заполнения бассейнов. А народ сидел без воды. В этом виновата местная власть, которая не осуществляла должного контроля. Дефицит питьевой воды также вызван действиями недропользователей».

Глава государства подчеркнул, что работы по разработке месторождений также вызывают дефицит воды. Ведь реки, которые снабжают водой некоторых населенные пункты, мелеют, меняется их русло, а родники истощены. С такой ситуацией сталкиваются Западно-Казахстанская, Акмолинская и Туркестанская области.