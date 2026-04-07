В Туркестанской области зафиксирован 51 факт незаконного пользования недрами

Незаконная добыча гравия и песка на реках юга Казахстана, одна из актуальных проблем. Этим наносится непоправимый вред экологии, создается угроза затоплений, теряются драгоценные ресурсы, а государство теряет значительные средства. В Туркестанской области, с начала года, зафиксирован 51 факт незаконного пользования недрами.

Для противодействия незаконным добытчикам разработан ряд мероприятий, даны конкретные поручения ответственным лицам.

В 2025 году от недропользователей Туркестанской области в региональный бюджет поступило свыше 9 млрд тенге. Об этом стало известно на совещании в областном акимате. В то же время, в регионе имеются участки с приостановленными лицензиями и неосвоенные месторождения. Для их возврата в государственную собственность создана специальная комиссия.

Нурлыбек Исаев, руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития: «В 2025 году возвращено в государственный экологический фонд 23 тыс. га земель от 35 недропользователей, а с начала 2026 года — от 3 недропользователей возвращено более 500 тыс. га. Проведён анализ земельных участков 221 недропользователя, работающих в области. Установлено, что по 98 участкам документы оформлены, а по 123 участкам — не оформлены. В данном направлении утверждён план мероприятий по оформлению земельных участков недропользователей».

С начала года в регионе зарегистрирован 51 факт незаконного пользования недрами. Полиция направила материалы в управление промышленности и индустриально-инновационного развития для расчета суммы ущерба.

Арман Тиленшин, заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области: «В разрезе городов и районов наибольшее количество фактов выявлено в Кентау, Сауранском и Сарыагашском районах. В Сайрамском, Казыгуртском и Жетысайском районах зарегистрировано по 5 фактов, в Мактааральском — 4, в Ордабасинском — 3, в Келесском и Отрарском районах — по 2, в Созакском и Шардаринском — по одному. Всего на штрафстоянку водворены 64 грузовых автомобиля, в том числе 18 КамАЗов, 6 единиц специальной техники, а также погрузчики и экскаваторы».

Аким области на совещании подчеркнул необходимость предотвращения незаконного пользования недрами. Также он поручил активизировать работу мобильных групп по противодействию незаконной добыче полезных ископаемых и обеспечить постоянный контроль за реками, озёрами и карьерами.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Необходимо создать мобильную группу по выявлению незаконных недропользователей в области. Озвученные здесь критические замечания и предложения следует внести в протокол. Поручаю аппарату проводить космомониторинг траншей, вырытых на реках, расположенных на территории области, и ежемесячно предоставлять в точную информацию. В целом, необходимо на постоянной основе проводить рейдовые мероприятия в отношении пользователей полезных ископаемых».

По официальным данным, в регионе зарегистрирован 221 недропользователь, занимающихся добычей полезных ископаемых. Они работают на основании 75 контрактов и 146 лицензий.