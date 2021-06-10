Для формирования комфортной городской среды шымкентцев через государственно-частное партнерство реализуется проект «Строительство, реконструкция и эксплуатация освещения города Шымкент».

На нескольких улицах кипит работа: это улицы Гульдала, Жоламан, Агайынды Тажибаева, Сыздыкова, Егемен ел, Казына, Алмахан кажы и Жабай ата, Аргоферма Карасу, Аксуат.

В 2021-2023 годах в рамках проекта для комфорта и безопасности жителей будут освещены 312 улиц. В частности, в 2021 году освещение будет установлено на 104 улицах, в 2022 году — 102 улицы, а в 2023 году — 106 улиц. В результате этого показатель уличного освещения в мегаполисе достигнет 70%.

Стоит отметить, в настоящее время в мегаполисе ведется техническое обслуживание 43 016 уличных светильников 228 улиц, 8 парков и 32 скверов, а также во дворах 1 026 многоэтажных жилых домов.