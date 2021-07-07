За прошедшие сутки в Шымкенте вакцинировано против коронавирусной инфекции 5 254 человека.

I компонент получили 3 585 граждан, II компонент – 1 669. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 291 092 человека. Из них 175 775 человек получили два компонента вакцины.

Кроме того, на 6 июля зарегистрировано 127 случаев заболевания КВИ. 87 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 40 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах всего имеется 1 416 койко-мест (Городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ЦГБО имени Орынбаева – 80, лечебный центр №14 – 250). Наполняемость койко-мест составляет 46%, 700 коек свободны.

На территории города ведется постоянный мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 6 июля проведена проверка 276 объектов. Из них в 15 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

В городе растет количество прививочных пунктов. Призываем жителей города соблюдать масочный режим в общественных местах и как можно скорее получить вакцину.