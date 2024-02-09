Ситуация стабильная: главный врач Шымкента прокомментировал введение масляного режима

Главный врач Шымкента Нурлыбек Асылбеков заявил, опасений как таковых нет, но нужно быть бдительными.
Врачи дали ряд рекомендации для предотвращения ухудшения эпидситуации:
1. Проветривайте комнаты.
2. Старайтесь носить маски.
3. Употребляйте правильную пищу.
4. Мойте руки.
«Вы все помните, сколько раньше протоколов менялось, а теперь врачи знают как быть. Но, нужно себя беречь»,- сказал Нурлыбек Асылбеков руководитель управления здравоохранения г. Шымкента.
Во время брифинга главный врач мегаполиса пояснил, что в городе введены масочный режим только в больницах, мед учреждениях.
Эпидемиологи советуют в общественных местах носить маски.
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