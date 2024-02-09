Ситуация стабильная: главный врач Шымкента прокомментировал введение масляного режима

Главный врач Шымкента Нурлыбек Асылбеков заявил, опасений как таковых нет, но нужно быть бдительными.

Врачи дали ряд рекомендации для предотвращения ухудшения эпидситуации:

1. Проветривайте комнаты.

2. Старайтесь носить маски.

3. Употребляйте правильную пищу.

4. Мойте руки.

«Вы все помните, сколько раньше протоколов менялось, а теперь врачи знают как быть. Но, нужно себя беречь»,- сказал Нурлыбек Асылбеков руководитель управления здравоохранения г. Шымкента.

Во время брифинга главный врач мегаполиса пояснил, что в городе введены масочный режим только в больницах, мед учреждениях.

Эпидемиологи советуют в общественных местах носить маски.