В Шымкенте вакцины от укусов каракурта достаточно

С наступлением жаркой погоды активизируются ядовитые насекомые.

В этом году в Шымкенте медицинскую помощь после укусов каракурта получили пятеро человек, двое из них — жители Туркестанской области.

Все пострадавшие были госпитализированы в центр гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева. Благодаря своевременной помощи их состояние стабилизировалось, пациенты выписаны, летальных случаев не зафиксировано.

На сегодняшний день медучреждения города полностью обеспечены необходимым запасом вакцины против каракурта.

Дополнительно до конца мая планируется поставка ещё трёх доз противоядия.

Кроме того, по поручению управления здравоохранения Шымкента поликлиники проводят разъяснительную работу в ходе поквартирных обходов.

Жителям напоминают о мерах профилактики и необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при укусах ядовитых насекомых.