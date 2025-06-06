Безопасный отпуск: как не привезти с собой COVID

Сезон отпусков в разгаре. Казахстанцы снова активно путешествуют за границу, будто пандемия осталась в прошлом. О масках, антисептиках и дистанции большинство уже не вспоминает.

Но вирус, как оказалось, никуда не исчез. Страны Азии фиксируют всплеск заболеваемости. В Таиланде — 65 тысяч новых случаев за неделю, 46 человек умерли с начала года. Китай снова возвращается к масочному режиму, в Индии число заболевших выросло в 10 раз за 10 дней, Южная Корея также подтверждает рост заболеваемости ковидом.

Айгерим Баяшова, главный эксперт комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК: «В министерстве здравоохранения отслеживают ситуацию по заболеваемости ковидом в мире. На сегодняшний день зарегистрирована 91 тысяча случаев короновирусной инфекции в 91 стране. В Республике Казахстан циркулирует штамм омикрон, характерен болью в горле, кашлем, температурой, но он проходит в более легкой форме».

По данным ВОЗ, в мире продолжают циркулировать новые подварианты штаммов омикрон, вызывая лёгкие, но массовые случаи заболевания. Эксперты туристической отрасли подчёркивают: выезжая за границу, важно позаботиться о защите от ковида. Туроператоры информируют клиентов о текущей эпидемиологической обстановке и рекомендуют оформлять страховку. Но чаще всего в нее не входит страхование от коронавирусной инфекции.

Рашида Шайкенова, президент казахстанской туристкой ассоциации: «Страховые компании предлагают плюс к классической медицинской страховке дополнительно страховку от ковида, от любого другого вируса, тут выбор туриста. Турист должен внимательно прочитать договор, четко ознакомиться с правилами и с требованиями».

В Казахстане зафиксировано 385 случаев ковида с начала года, летальных исходов не было. Заболеваемость снизилась в три раза по сравнению с прошлым годом, но специалисты советуют не терять бдительности и помнить — вирус всё ещё с нами.