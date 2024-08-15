Какова ситуация с коронавирусом в Шымкенте

Как обстоят дела с коронавирусом в южном мегаполисе? С этим вопросом редакция OTYRAR обратилась в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

Как стало известно, в нашем регионе все стабильно. За 7 месяцев текущего года зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 15 — лица до 18 лет. Все они с сопутствующими симптомами. Вспышки заболеваемости не наблюдается. В прошлом году за аналогичный период времени заражение было почти в 6 раз больше.

К слову, в соседней России и Южной Корее наблюдается всплеск инфицирования. Также стало известно, что несколько казахстанских спортсменов, прибывших из олимпиады в Париже, заразились COVID -19 из-за чего была отменена встреча с Главой государства.