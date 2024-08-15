В России вспышка коронавируса: есть погибшие

У соседей наблюдается всплеск коронавирусной инфекции. С 5 по 11 августа в России количество заболевших увеличилось на 29,1% по сравнению с аналогичным показателем предыдущей недели.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Какие симптомы у нового штамма и о статистике изданию RTVI рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране», — сообщили в Оперштабе. Отмечается также, что количество госпитализаций увеличилось на 24,2% и составило 1 100 случаев в 47 субъектах страны. В 22 регионах было зафиксировано увеличение этого показателя «более, чем в среднем по России». Число выздоровевших пациентов выросло на 12,7% и составило 8 777 человек. Количество умерших — 14«, — говорится в интервью.

Альтштейн пояснил, что сейчас у заболевших КВИ могут чаще возникать кишечные проявления. По словам вирусолога, пока нет угрозы, что страна перейдет в режим самоизоляции. Однако иммунолог Николай Крючков отметил, что новый рост заболеваемости коронавирусом может прийтись на конец сентября-начало октября.

«В начале октября, — подъем, более масштабный, чем летом. Вспышка будет крупной, сезон по коронавирусу — неспокойным. При этом истинных масштабов в цифрах мы не увидим из-за проблем с тестированием», — приводит его слова «Лента.ру»

Также стало известно о вспышке вируса в Южной Корее. В первую неделю августа в больницу попал 861 человек, рост по сравнению с прошлым месяцем шестикратный. Пика заболеваемости эпидемиологи Южной Кореи ожидают к концу текущего месяца. Сейчас они столкнулись с нехваткой медперсонала, а также диагностических приборов и лекарств в аптеках.

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