ТОО «Оңтүстік ЖарықТранзит» ведет планомерную работу по обеспечению жителей Шымкента качественной электроэнергией.

В рамках инвестиционной программы в текущем году в населенных пунктах Жидели, Карабастау, Каратобе, Кызылжар производится замена старых опор, высоковольтных линии, СИП, а также установлены 10 новых трансформаторов. К слову, модернизация реализуется за счет компании.

Специалисты электрических сетей пригорода Шымкента ТОО «Оңтүстік ЖарықТранзит» проводят работу по замене изношенных деревянных столбов, установленных в конце шестидесятых годов прошлого столетия, крепкими бетонными опорами. В жилом массиве Жидели обновят высоковольтные провода — в 10 киловольт, протяженность 3 километра. Заменят 55 опор.

Марат Бактыбай, главный инженер электрических сетей пригорода Шымкента ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»:»Мы сейчас меняем линию электропередач и опоры на новые. Обновление необходимо. Из-за того, что здесь посевные земли, обслуживать этот участок в зимнее время и весной было не легко. Новая линия даст возможность бесперебойно обеспечивать электроэнергией стратегический объект — воинскую часть, которая расположена неподалеку».

Энергетики запланированные на этот год работы проводят поэтапно. Для этого достаточно и техники, и специалистов. Провести высоковольтную линию и установить бетонные опоры — не легкая работа. Для обеспечения безопасности и качества работ по модернизации руководство компании «Оңтүстік ЖарықТранзит», повышая профессиональный уровень специалистов, постоянно обновляет технику.

Марат Бактыбай, главный инженер электрических сетей пригорода Шымкент ТОО «Оңтүстік ЖарықТранзит»:»Сейчас здесь работает шесть единиц специальной техники. Манипулятор, кран, специальные грузовые машины. Согласно инвестиционной программе, принятой компанией «Оңтүстік ЖарықТранзит» на 2016 — 2022 годы в этом году обновятся высоковольтные линии протяженностью свыше восьми километров, будут установлены 10 трансформаторов, также будут заменены изношенные электрические сети на СИП, в населенных пунктах:Карабастау, Каратобе и Кызылжар. Работы по модернизации проводятся за счет компании».

Обновление изношенных электрических сетей — малой мощности на современные — ведётся согласно плану. Новые трансформаторы, самонесущие изолированные провода, высоковольтные линии дадут возможность обеспечить жителей Шымкента качественной электроэнергией, говорят в компании «Оңтүстік Жарық Транзит».