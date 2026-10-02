Студентов Шымкента знакомят с будущей профессией на производстве

В Шымкенте студентов технических специальностей познакомили с работой промышленного предприятия. Молодёжь побывала на заводе по производству трансформаторов, увидела рабочий процесс и узнала о возможностях дальнейшего трудоустройства.

Во время экскурсии студентам показали, как собирают трансформаторы, какое оборудование используется на производстве и чем занимаются специалисты предприятия. Участники смогли увидеть на практике то, что изучают в учебных заведениях.

«Я учусь по специальности „электроэнергетика“. В университете мы в основном изучаем теорию, а здесь можем увидеть, как работает оборудование и проходит производство. Для нас это полезный опыт, потому что в будущем мы сами будем работать по этой специальности», — рассказал студент Диербек Рахимжанов.

На предприятие пригласили не только студентов, но и молодых людей из категории NEET. Организаторы отмечают, что такие встречи помогают молодёжи заранее познакомиться с будущей профессией и потенциальными работодателями.

Сейчас на заводе работают около 150 человек. По словам представителей Молодёжного ресурсного центра, некоторые участники экскурсии уже заинтересовались возможностью трудоустройства после окончания учёбы.

«Наша основная цель — профилактика молодёжной безработицы. Мы хотим, чтобы студенты не только изучали теорию, но и видели производство на практике. Руководство предприятия готово рассматривать выпускников при наличии вакансий», — отметил заместитель руководителя Молодёжного ресурсного центра Куаныш Серикбай.

Подобные экскурсии в Шымкенте планируют проводить регулярно. В прошлом учебном году студентов уже знакомили с предприятиями индустриальной зоны «Оңтүстік». Теперь такие выезды хотят организовывать еженедельно, подбирая предприятия в зависимости от специальностей участников.