В Шымкенте и Туркестанской области завершена модернизация электросетей

В рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» завершило реализацию двух пилотных проектов в Шымкенте и Туркестанской области.

Как отметили в компании, в Шымкенте проведена реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ «Л-Кайтпас» и «Л-XXI Партсъезд» общей протяженностью 14,37 км.

«В ходе работ мы заменили старые сталеалюминиевые провода на современные высокотемпературные провода с композитным сердечником», — сообщили в ТОО.

По словам специалистов, модернизация позволила «увеличить пропускную способность линии на 27 МВт, повысить надежность и качество электроснабжения порядка 24 тысяч абонентов, а также снизить уровень износа сетей с 81% до 20%».

Применение композитного провода обеспечивает рост нагрузочной способности без масштабной реконструкции опор, продлевает срок службы оборудования и снижает технологические потери электроэнергии.

В Туркестанской области реконструировано 31 объект воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяженностью 89,763 км.

«В рамках проекта мы заменили изношенные опоры на железобетонные конструкции и внедрили самонесущие изолированные провода (СИП)», — подчеркнули в компании.

В результате уровень износа сетей снизился с 87,3% до 0%, повысилась надежность электроснабжения 3 582 абонентов, существенно сократилась аварийность, а эксплуатация электрических сетей стала безопаснее.

«Использование технологии СИП позволяет минимизировать технологические нарушения, исключить короткие замыкания и повысить устойчивость линий к неблагоприятным погодным условиям», — добавили в ТОО.

Финансирование проектов осуществлялось за счет кредитной линии АО «Банк ЦентрКредит» при субсидировании процентной ставки АО «Казахстанская Жилищная Компания».

Все заемные средства направлены на расчеты с подрядными организациями.

В компании отметили, что реализация пилотных проектов «способствует внедрению современных технологических решений в электросетевой комплекс, снижению инфраструктурного износа, повышению энергоэффективности и улучшению качества электроснабжения более чем для 27,5 тысячи потребителей региона».

«Мы продолжим системную работу по модернизации электросетевой инфраструктуры, обеспечивая надежное и устойчивое энергоснабжение населения и бизнеса», — заявили в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».