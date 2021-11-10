Редакция информационного портала OTYRAR побывала в гостях у основателя коворкинг центра в Шымкенте. О нюансах ведения этого бизнеса, стартовом капитале и возможности заработать, читайте далее.

Гайни Дайрабай, бывший госслужащий с внушительным стажем (20 лет) пришел в бизнес в 2018 году. Открывал автомойку, затем занимался строительной спецтехникой. Но как говорится, тут «не сложилось, не срослось».

В 2019-ом предприниматель загорелся идеей основать коворкинг центр — это рабочее пространство для фрилансеров. Здесь, в общем зале одновременно могут работать до 50 человек разных специальностей, 30 человек проводить семинары, а также лекции в конференц- зале, есть отдельная комната для переговоров и уголок для чаепития.

«К нам приходят разные специалисты: стартаперы, маркетологи, таргетологи, фрилансеры. Всем им необязательно сидеть в офисе. Поэтому, они приходят сюда поработать, провести встречи с партнерами, клиентами. Мы предоставляем им комфортное место для работы».

На вопрос какая сумма нужна для запуска бизнеса, Гайни ответил 10 млн и описал подробно весь алгоритм действий. Итак, если вы хотите открыть коворкинг центр, для начала нужно:

найти помещение, желательно в центре города, с удобной парковкой, оно должно быть в формате «open space»; открыть ИП достаточно, далее разработать дизайн помещения, закупить мебель для оформления рабочих мест, продумать уголок для отдыха посетителей; закупить необходимое оборудование: ксерокопировальную машину, принтеры шт 2, компьютеры шт 3-4; организовать место для ресепшна, нанять администратора.

После можно приступать к поиску клиентов через социальные сети, рекламу и принимать уже первых посетителей.

Поработать в уютном коворкинг центре обойдется клиенту в 1500 тенге за час и 2500 тенге за целый день. Есть также, месячные тарифы для резидентов. К примеру за 30 дней работы клиент заплатит коворкинг центру 30 000 тенге. При этом закупать большое количество компьютеров нет необходимости. Сейчас каждый клиент приходит со своим ноутбуком, что значительно облегчает задачу руководителю коворкинга.

«Это выгодней чем аренда офиса, особенно для молодежи и тех, кому необязательно каждый день сидеть в офисе. Есть также командировочные люди. Они приезжают к нам в город и могут поработать у нас недельку-две. Даже бывает такое, люди знакомятся тут и начинают сотрудничать. Кто-то сначала работает один, потом команда расширяется, масштабируется, и они уходят уже снимать полноценный офис. Я рад, что мой бизнес приносит такую пользу и помощь для общества» , — говорит Гайни Дайрабай.

Кстати, пандемия также не обошла стороной и бизнес Гайни. Почти пол года предприниматель нес убытки, но зато сейчас с гордостью делится своими достижениями.

«Сейчас работа налажена. Поток клиентов хороший, но можно еще улучшить конечно. У нас сейчас 23 резидента, это люди которые приобрели месячный тариф. А вместимость зала позволяет уместить тут 50 резидентов. Это одна часть доходов. Еще есть конференц-зал. Просто сдавая его в аренду по 6 часов в день можно заработать около 1 млн тенге».

По словам бизнесмена в месяц его компания приносит прибыль около 2, 5 млн тенге. Мы решили пойти до конца и узнать для наших читателей всю смету расходов на содержание данного бизнеса.

Итак, аренда помещения — 700 тыс. тенге, комуслуги — около 100 тыс., зарплаты 2 администраторам — 240 тыс. в общем, смм специалисту — 50-70 тыс. тенге и на рекламу периодически выделяется столько же.

Путем нехитрых математических сложений, становится ясно одно, заработать на таком бизнесе в месяц можно около 1,5 млн. в месяц и это не потолок, утверждает бизнесмен. Надо развиваться и привлекать больше клиентов.

В следующий раз команда информационного портала OTYRAR подготовит для вас разбор другого бизнес проекта. Предложения и пожелания принимаются по адресу электронной почты zhuldyzakhmet.tv@mail.ru.