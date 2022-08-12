Детям на домашнем обучении в Шымкенте повысили ежемесячные выплаты

Речь идет о возмещении затрат на канцелярские товары.

Ранее ежемесячно детям с инвалидностью, получающим школьное образование на дому, выделялись выплаты в размере 1 МРП. Теперь на школьные принадлежности учащимся на дому будут выделять по 3 МРП каждый месяц.

Об этом сегодня сообщили на очередной сессии маслихата в Шымкенте.

«У нас дети с инвалидностью, которые не могут ходить в школу, они обучаются на дому. Мы оплачивали им за канцтовары, за тетради, ручки. Раньше 1 МРП оплачивали. Теперь будет по 3 МРП с сентября месяца. Хотя в Нур-Султане, Алматы 4 и 5 МРП, у нас была самая низкая выплата по канцтоварам», — рассказывает Балмаржан Нарбекова, Руководитель Управления занятости и социальной защиты населения города Шымкент

Всего в южном мегаполисе детей с ограниченными возможностями на домашнем обучении 776.