Шымкентская казна пополнилась крупной суммой

В Шымкенте прошла внеочередная 29-я сессия городского маслихата. На повестке — бюджет мегаполиса. По словам госслужащих казна пополнилась значительной суммой.

Бюджет Шымкента увеличился на 45 миллиардов и приблизился к отметке в 895 миллиардов тенге. Такие данные озвучили сегодня на сессии маслихата. Дополнительные средства решено направить на социальные сферы.

Ерлан Ескараев, руководитель управления экономики и бюджетного планирования Шымкента: «В том числе средства будут направлены на финансирование частных школ 22,5 миллиарда тенге, а также вновь открытых государственных школ 1,2 миллиарда. На размещение госзаказов в детских садах 2 миллиарда 700 миллионов тенге. На материальное оснащение учреждений здравоохранения 4,6 миллиарда. Дополнительно 1,2 миллиарда на меры социальной поддержки. А также предлагается предусмотреть 17 миллиардов 900 миллионов тенге на приобретение 1050 квартир для социально уязвимых граждан».

Первый заместитель акима города поделился планами: как планируют увеличить городской бюджет. По его словам, цель довести бюджет мегаполиса до триллиона тенге. Но главное, строгий контроль за использованием каждого тенге.

Айдын Каримов, первый заместитель акима Шымкента: «В ближайшие годы мы планируем превысить рубеж в 1 триллион. За этим стоит работа по улучшению условий жизни горожан и решению социальных вопросов. Сегодня дополнительно выделены средства на спорт, образование, социальные проекты, жильё и дороги. До конца года всё будет полностью освоено и каждый тенге будет использован строго по назначению».

Всего депутаты рассмотрели 11 вопросов, все они направлены на улучшение качества жизни шымкентцев.