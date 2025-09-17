В Шымкенте увеличилось количество управлений

Появятся еще две новые структуры, которые займутся вопросами молодежи и защитой прав детей. Такое решение было принято на внеочередном заседании маслихата.

Вопросами молодежи в Шымкенте теперь будет заниматься отдельное ведомство — Управление молодежных дел.

Ранее Управление внутренней политики и молодежных дел было объединено, теперь же появятся два разных ведомства. Новая структура будет помогать будущим специалистам, поддерживать их и привлекать в разные сферы. Управление внутренней политики сохранит прежние функции. Председатель маслихата подчеркнул большую ответственность нового ведомства.

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата Шымкента: «Это управление не должно просто проводить мероприятия, акции или флешмобы. Главная цель — изучать молодежь, понять, какими мерами поддержки она не охвачена. Где больше рабочих мест — туда и нужно направлять молодежь. Я считаю, что руководитель молодежного управления должен быть авторитетным среди молодежи, показывать пример. Приводить на должность аксакала, который просто благословляет, это неправильно».

Власти города также намерены усилить защиту прав детей. Для этого создается отдельное ведомство — Управление по защите прав детей, которое будет контролировать вопросы несовершеннолетних. Ранее эта функция входила в обязанности Управления образования, теперь ее передадут новому ведомству.

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата Шымкента: «Лучше, чтобы управление по защите прав детей было отдельным. Управление образования должно заниматься только образовательными вопросами. А защита, опека, передача ребенка другому лицу или возвращение его из детского дома в семью, все это будет в компетенции нового управления. Оно будет оказывать правовую и психологическую помощь в спорных случаях между родителями или родственниками».

Новые управления начнут работу в ближайшее время. Их руководителей отберут по результатам конкурса. Новые структуры будут заниматься решением отраслевых проблем. Председатель маслихата отметил, что финансироваться ведомства будут из бюджетных средств.