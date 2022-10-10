О правах особенных детей говорили в Шымкенте

Жительница Шымкента воспитывает двух особенных детей.

В центре «Тең Қоғам» поделились советами по воспитанию особенного ребенка, а также помогли обеспечить хороший досуг для ее детей, рассказывает Карлыгаш.

Карлыгаш Еспенбетова, мать особенных детей:

«В обществе бывает, что к особенным детям некоторые люди грубо обращаются. В центре нам помогают морально и учат правильно общаться с людьми, которые грубо обращаются к особенным детям. А также делятся советами по воспитанию и конечно же морально помогают. Помимо этого «Тең Қоғам» устраивает частенько разные мероприятия, незнающим родителям помогают получить инвалидность для их детей, приобретают путевки в Астану через поликлинику для детей и с инватакси тоже помогают».

Ко дню особенных людей в центре «Тең Қоғам» провели круглый стол. За круглым столом собрались руководители 8 филиалов союза родителей особенных детей, представители горздрава и управления образования. Участники мероприятия обсудили решения социально-важных вопросов по защите прав и интересов родителей, детей и взрослых с особенностью, реализацию их доступа ко всем услугам и товарам в обществе.

Рауана Сагадиева, руководитель республиканского ОФ «Союз родителей особенных детей»:

«Огромная проблема в инклюзивных классах. С 2021 года работает закон об инклюзии, то есть все школы, все садики должны быть инклюзивными и принимать всех детей вне зависимости от состояния здоровья. Но, на практике нам в первую очередь не хватает кабинетов специально оснащенных, методологического материала, а также у нас еще есть дефицит кадров. Помимо этого мы еще не попадаем в образовательные кружки. Бассейн элементарно, потому что мы знаем, что даже если детям бассейн бесплатный, то особенным детям нет. Потому что нет тренеров. То есть доступ закрыт. По программе арт спорт точно также».

К слову, благодаря центру социальной поддержки люди с ограниченными возможностями могут с легкостью трудоустроиться. В «Тең Қоғам» особенные жители Шымкента получить консультации по социальным, психологическим и бытовым вопросам, а также научиться пользоваться порталами социальных услуг.