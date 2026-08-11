Более 400 детей в Шымкенте получили помощь в рамках домашней реабилитации

В Шымкенте более 400 детей с инвалидностью получили поддержку в рамках благотворительного проекта «QH. Реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях». Участие в программе для семей бесплатное.

Проект позволяет детям проходить необходимые реабилитационные мероприятия дома, в привычной обстановке. Родители при этом получают рекомендации специалистов, комплекс упражнений и необходимые технические средства реабилитации.

Сегодня Национальный научный центр развития социальной защиты реализует проект в четырех городах Казахстана — Шымкенте, Кызылорде, Семее и Павлодаре.

С начала реализации программы в Шымкенте 99 детей уже завершили курс реабилитации с положительными результатами, еще 329 продолжают занятия.

Как проходит реабилитация на дому

Специалисты отмечают, что реабилитацию ребенка важно начинать как можно раньше и проводить регулярно. При этом часть необходимых занятий можно выполнять дома без постоянного посещения специализированного центра.

После подачи заявки специалисты оценивают состояние ребенка, его функциональные возможности и индивидуальные потребности. На основании этого подбираются технические средства реабилитации — вертикализаторы, кресла-коляски, специальные тренажеры и другое оборудование.

Подобранные средства доставляют непосредственно домой. Специалисты обучают родителей правильному использованию оборудования и объясняют, как выполнять упражнения.

Кроме того, на телефоны родителей устанавливается специальное мобильное приложение. Через него семьи получают упражнения для домашних занятий, а специалисты поддерживают связь с родителями и отслеживают динамику состояния ребенка.

По словам врача-реабилитолога Жандоса Пердеева, программа уже показывает положительные результаты у многих участников.

Кто может принять участие

Проект рассчитан на детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе с ДЦП, синдромом Дауна, гидроцефалией, микроцефалией и наследственными заболеваниями, прошедших медико-социальную экспертизу.

Информация о возможности участия в программе направляется родителям посредством SMS через сервис 1414.

Одной из участниц проекта стала семья Айман Кальменовой. Ее ребенку был необходим вертикализатор. После подачи заявки оборудование доставили домой всего через несколько дней.

По словам женщины, на тот момент ребенок не мог самостоятельно ходить. После четырех месяцев занятий появились заметные улучшения — сейчас ребенок делает первые шаги с помощью специальных ходунков.

Специалисты подчеркивают, что программа строится с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. Регулярные занятия помогают постепенно развивать новые навыки, повышать самостоятельность и облегчать адаптацию к повседневной жизни.

Проект домашней реабилитации также развивается в других регионах Казахстана. Его цель — сделать реабилитационную помощь более доступной для детей с инвалидностью и создать условия для повышения качества их жизни.