О чемпионах с пересаженными органами из южного мегаполиса

Шымкентцы, пережившие трансплантацию органов, а также те, кто находится на диализе и ожидает спасительную операцию, приняли участие в спортивных состязаниях. И стали победителями республиканского турнира.

Они выступили с отличием в 5 видах спорта. Турнир проводился в Нур-Султане. Его приурочили к 10-летию со дня первой успешно проведенной в Казахстане трансплантации.

«Успех — это результат хорошей подготовки». Бауыржан Абдуллаев стал победителем республиканского турнира среди пациентов с пересаженными органами. 50-летний спортсмен участвовал в состязаниях по волейболу и теннису, в обоих видах спорта мужчина занял первое место. Говорит, готовился к турниру три месяца.

«Самое главное для спортсмена это подготовка. Нам в этом помогли в Шымкенте и мы выиграли. Теперь в составе сборной Казахстана мы отправимся в Англию на чемпионат Европы. Дай Аллах, в двух видах спорта не останемся с пустыми руками», — говорит Бауыржан Абдуллаев, спортсмен.

14 лет назад у Бауыржана Абдуллаева диагностировали хроническую почечную недостаточность. Мужчина долгое время боролся с этим недугом. Сейчас он преподает музыку. Бауыржан также активно занимается спортом и мечтает, чтобы такие соревнования проводились регулярно.

«У нас ведь не так сильно развита транспантология. А федерация среди таких пациентов как мы существует на мировом уровне, а в Казахстану нет. Почему бы не открыть ее может быть у нас в Шымкенте? У нас есть база, и было бы хорошо, если бы такие чемпионаты проводились в нашем солнечном городе», — говорит Буыржан Абдуллаев.

Победителей республиканского турнира поздравили на центральном стадионе имени Кажымукана. По словам руководителя управления спорта мегаполиса, стараются делать все возможное, чтобы пациенты перенесшие трансплантацию органов или находящиеся на диализе, не отбивались от общества и занимались спортом.

«Мы встречаемся со спортсменами, спрашиваем, какие у них просьбы, какие пожелания. У нас большие планы, теперь будем их реализовывать«, — говорит Бауыржан Туманбаев, руководитель управления физической культуры и спорта г.Шымкента.

Республиканские соревнования, приуроченные к 10-летию первой трансплантации в Казахстане, прошли в разных возрастных категориях по 5 видам спорта — плавание, настольный теннис, боулинг, волейбол, дартс. В результате четырех дней турнира Шымкент занял второе место в командном зачете. В общей сложности наши спортсмены завоевали 10 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медалей.

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