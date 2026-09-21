В Шымкенте 125 военнообязанных присягнули на верность Родине

На учебном полигоне «Ақтас» состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги военнообязанными, впервые привлеченными на десятидневные воинские сборы и ранее не проходившими военную службу.

В мероприятии приняли участие помощник акима города по вопросам военной безопасности и обороны, полковник Тимур Бидайбеков, командование войсковой части 50120, представители ветеранских организаций и ветераны Вооруженных сил.

– Сегодня у всех нас важный и ответственный день. На сборах военнообязанных вы приняли Военную присягу. И это не просто юридический факт, но и высокое моральное обязательство, свидетельствующее о вашей гражданской зрелости. Проведение сборов будет способствовать совершенствованию ваших профессиональных навыков, а также укреплению основ территориальной обороны, – подчеркнул командир войсковой части 50120 полковник Куаныш Орадабаев.

В ходе торжественной церемонии военнообязанные поклялись достойно выполнять воинский долг, защищать свободу, независимость и конституционный строй страны, народ и законно избранного Президента.

Напомним, в рамках десятидневных сборов с военнообязанными призванными в войсковую части 50120 города Шымкента проходят тактико-специальные учения. На них отрабатываются вопросы боевого слаживания, организации охраны и обороны военных и государственных объектов города.

Завершающим этапом станет проведение тактико-специального учения на тему: «Действия личного состава по охране и обороне стратегических объектов».

В ходе практических занятий военнослужащие отработают действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп.