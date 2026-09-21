Парки и улицы Шымкента очистили в рамках Всемирного дня чистоты

Шымкент присоединился к международной экологической акции World Cleanup Day. Масштабный субботник прошёл во всех пяти районах города и объединил более 40 тысяч жителей, волонтёров, экоактивистов и сотрудников коммунальных служб.

Во время акции участники очистили общественные пространства, парки и зелёные зоны. Для вывоза отходов задействовали более 200 единиц техники, на полигон отправили около 270 тонн мусора.

Одной из центральных площадок стал дендрологический парк, где также провели работы по благоустройству.

Как прошла экологическая акция — смотрите в сюжете.