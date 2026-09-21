Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Парки и улицы Шымкента очистили в рамках Всемирного дня чистоты

Парки и улицы Шымкента очистили в рамках Всемирного дня чистоты

-
Ангелина Подлипаева
-
24

Шымкент присоединился к международной экологической акции World Cleanup Day. Масштабный субботник прошёл во всех пяти районах города и объединил более 40 тысяч жителей, волонтёров, экоактивистов и сотрудников коммунальных служб.

Во время акции участники очистили общественные пространства, парки и зелёные зоны. Для вывоза отходов задействовали более 200 единиц техники, на полигон отправили около 270 тонн мусора.

Одной из центральных площадок стал дендрологический парк, где также провели работы по благоустройству.

Как прошла экологическая акция — смотрите в сюжете.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.