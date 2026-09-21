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Государство может начать доплачивать пенсионные взносы за самозанятых в Казахстане

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Анастасия Новикова
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В Казахстане предлагают поддержать самозанятых при формировании будущей пенсии. Государство может частично компенсировать за них пенсионный взнос работодателя, которого у этой категории граждан нет.

Однако получить такую поддержку смогут только те, кто регулярно и в полном объёме перечисляет собственные пенсионные взносы.

Эксперты считают, что мера может вывести часть самозанятых из тени, но предупреждают и о возможной дополнительной нагрузке на бюджет.

Как может работать новый механизм и кому он будет выгоден — смотрите в сюжете.

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