53 спортсмена из Шымкента выступят на Азиатских играх в Японии

В Японии стартовали XX летние Азиатские игры. Соревнования проходят в префектуре Айти и городе Нагоя с 19 сентября по 4 октября.

В крупнейшем спортивном турнире Азии участвуют представители 45 стран. Спортсмены разыграют 469 комплектов медалей в 43 видах спорта.

Сборная Казахстана представлена 558 спортсменами, которые выступят в 35 видах спорта.

В составе национальной команды на Игры отправились и 53 спортсмена из Шымкента. Они представят страну в 21 виде спорта.

Таким образом, почти каждый десятый спортсмен казахстанской сборной на Азиатских играх представляет Шымкент.