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Как защитить личные данные, рассказали студентам Шымкента

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Ангелина Подлипаева
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В Шымкенте продолжается «Месяц киберкультуры». В школах, колледжах и вузах города проводят встречи по цифровой безопасности. Очередное занятие прошло в Высшем медицинском колледже «Авиценна».

Студентам рассказали, как защищать персональные данные и аккаунты, распознавать фишинговые сообщения и не попадаться на уловки интернет-мошенников. Особое внимание уделили безопасному использованию цифровых сервисов и защите личной информации.

Какие правила помогут снизить риск кибератак — смотрите в сюжете.

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