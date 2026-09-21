Как защитить личные данные, рассказали студентам Шымкента

В Шымкенте продолжается «Месяц киберкультуры». В школах, колледжах и вузах города проводят встречи по цифровой безопасности. Очередное занятие прошло в Высшем медицинском колледже «Авиценна».

Студентам рассказали, как защищать персональные данные и аккаунты, распознавать фишинговые сообщения и не попадаться на уловки интернет-мошенников. Особое внимание уделили безопасному использованию цифровых сервисов и защите личной информации.

Какие правила помогут снизить риск кибератак — смотрите в сюжете.