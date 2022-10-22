Равнение на героев. Осень богата на юбилеи и дни рождения героических личностей. И октябрь не исключение.

17 октября – 105 лет со дня рождения Якова Павлова, легендарного Героя Сталинградской битвы, помните, «Дом Павлова»…

18 октября исполнилось 98 лет со дня рождения Рахимжана Кошкарбаева, офицера, который первым водрузил на Рейхстаг флаг Победы, «Халық қаһарманы».

23 октября исполнится 100 лет со дня рождения Маншук Маметовой. Она стала первой девушкой из Казахстана, удостоенной звания Героя Советского Союза, пусть и посмертно. Воин, защитница Родины, она уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых. Прожила всего 20 лет…

В этом же месяце, 25 октября, родилась другая героиня Великой Отечественной войны, снайпер Алия Молдагулова. Она на три года младше Маншук Маметовой и прожила всего-то 18 лет, успев уничтожить почти 80 фашистов. Во время одной из последних атак Алия Молдагулова, будучи раненой осколком мины в руку, тем не менее участвовала в рукопашном бою, который завязался в траншее врага. В ходе боя

Алия была вторично ранена немецким офицером. Она успела его уничтожить, но ее рана оказалась смертельной. Звания Героя СССР она тоже была удостоена посмертно.

…Через три года страна будет отмечать столетнюю годовщину со дня ее рождения. В шымкентской школе №29, носящей имя Алии Молдагуловой, в эти дни был дан старт подготовке к юбилейной дате. Заведующая библиотекой школы Ляззат Алимбай бережно собирает и хранит все материалы, фотоархив, альбомы, касающиеся жизни и подвига Алии Молдагуловой.

Именно на внеклассных уроках Ляззат Мырзахметовны ученики, начиная с младшего звена, узнают о человеке, чье имя более полувека носит школа, в которой они учатся. А старшеклассники, узнавая подробности жизни легендарной девушки-снайпера Великой Отечественной, по сути, своей ровесницы, невольно «примеряют на себя» моменты ее ратных подвигов.

«Накануне дня рождения Алии Молдагуловой, который совпадает с Днем Республики, в нашей школе пройдет торжественная линейка, ученики возложат цветы к памятнику Герою, который находится на нашей территории, – сказала директор школы №29 им. А. Молдагуловой Майра Курманалиевна Мамахова. – И педагоги, и ученики основательно готовятся к этому дню. Обязательно в фойе будет звучать легендарная песня Сейдуллы Байтерекова «Алия» в исполнении Розы Рымбаевой».

…Просто к слову, 28 октября певице Розе Рымбаевой исполнится 65 лет. Вот такой он, конец октября 2022 года.