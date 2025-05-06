Школьники вспоминают подвиги героев Великой Отечественной войны

В школе №35 имени Маншук Маметовой г. Шымкента День Победы — это не просто дата в календаре, а живая история, передающаяся из поколения в поколение.

Ученики, потомки героев войны и тружеников тыла, проводят исследовательскую работу, участвуют в творческих конкурсах и с гордостью рассказывают о подвигах своих предков. Патриотическое воспитание здесь — не формальность, а дело чести и уважения к великому прошлому.

В преддверии Дня Победы школьники со всей страны вспоминают подвиги героев Великой Отечественной войны. В школе №35, названной в честь легендарной Маншук Маметовой, проходят мероприятия, посвящённые сохранению памяти о тех, кто защищал родину на фронте и в тылу.

Одной из героических личностей, чья история нашла отклик в сердцах учеников, стала лётчица-истребитель Хиуаз Доспанова. Её правнучка, Аида Давлетова, учащаяся 9 класса, с гордостью рассказывает о подвигах своей прабабушки. Несмотря на тяжёлое ранение в 1943 году и риск ампутации обеих ног, Хиуаз вернулась в строй и спустя 50 лет получила звание Героя Казахстана.

Аида Давлетова, правнучка Хиуаз Доспановой: «Она умерла в 2008 году в возрасте 80 лет, благодаря ей назвали улицы, многие памятники были поставлены в ее честь. Мы очень гордимся что она была нашим предком и воевала за будущее нашей страны, и я безмерно ей благодарна».

Не только фронтовики, но и труженики тыла внесли неоценимый вклад в Победу. Алихан Уалихан, ученик 10 класса, делится воспоминаниями о своём дедушке — писателе и руководителе колхоза в годы войны. Он не был на фронте, но обеспечивал армию всем необходимым, организовав сельское хозяйство в тяжёлые времена.

Алихан Уалихан, ученик 10 класса: «Он был в тылу, он служил в тылу, он просился на фронт, но его не пустили, ему сказали остаться здесь и возглавить колхоз. Он занимался сельским хозяйством, помогал солдатам с материальными вещами, вместе с нашим поселком, жителями нашего аула, он выращивал еду».

Ученики ежегодно готовят презентации, создают альбомы и ведут исследовательскую работу о своих прадедах и прабабушках, участвовавших в войне. В этом году они приняли участие в телемосте, где читали письмо, написанное в память о героях.

Оксана Буданцева, учитель истории, отмечает: в рамках подготовки к 80-летию Победы была проделана колоссальная работа. Ученики изучали архивы, связывались со школами в других регионах СНГ, собирали информацию о героях и военной технике, выпускали альбомы памяти.

Оксана Буданцева, учитель истории: «К 80-летию Победы мы проделали огромную работу. Наши учителя, ученики, о Бреусове, Камбарове, сделали поисковую работу в виде альбомов. Какие награды были в ВОВ, какая техника. Была проделана архивная работа, связывались со школами носящими звания героев советского союза не только в Казахстане, но и в СНГ».

Подготовка ко Дню Победы — это не просто учебный процесс, а воспитание любви к родине через знание её героического прошлого. Учащиеся участвуют в конкурсах эссе, песен, стихотворений. Все творческие материалы собираются в уникальные сборники, которые становятся частью школьного архива.

Жайна Карабаева, директор школы №35: «Мы собрали все стихотворения наших учителей и учеников, также к Маншук Маметовой мы собрали два сборника, они собираются на протяжении 20 лет. Каждый ученик с огромным уважением и честью к этому празднику относится. В нашей школе работают учителя у которых родители были героями советского союза. Учится много правнуков, правнучек».

Сегодня в школе учатся потомки героев, и каждый из них с гордостью несёт память о своём предке.

Казахстан сыграл важную роль в Великой Отечественной войне. Больше миллиона казахстанцев ушли на фронт, десятки тысяч из них были награждены боевыми орденами и медалями, а 528 удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них — Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Хиуаз Доспанова, Бауыржан Момышулы и многие другие, чьи имена стали символами мужества и отваги.

Наряду с фронтовыми подвигами, огромный вклад внесли труженики тыла. Казахстан стал опорой для воюющей страны: здесь размещались эвакуированные заводы, госпитали, школы. Миллионы тонн продовольствия и боеприпасов отправлялись с казахстанской земли на линию фронта. И сегодня, спустя 80 лет, память о подвиге предков объединяет поколения, формирует чувство национальной гордости и патриотизма.