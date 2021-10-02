Астрологи обещают, что октябрь 2021 года будет «судьбоносным» месяцем. Многим знакам зодиака он запомнится новыми открытиями и важными событиями.

Овны будут активно духовно развиваться. Октябрь отлично подойдет для ментальных практик. Кроме того, можно почитать литературу о духовном развитии. Тельцам астрологи рекомендуют аккуратно обращаться с финансами и не тратить деньги на дорогостоящие покупки. По словам экспертов, в жизни представителей этого знака зодиака может появиться кармически связанный человек, который поможет найти выход из сложной жизненной ситуации.

Главной опасностью для Близнецов в октябре станет ревность. Этому негативному чувству не стоит отдавать все свое внимание, ведь оно может сильно навредить отношениям. Ракам астрологи советуют быть аккуратными с лживыми людьми, ведь они могут принести в их жизнь серьезное разочарование.

Львам придется положиться на свой сильный дух и волю, ведь на их пути появится огромное количество недоброжелателей. Планам злодеев, однако, предстоит разбиться об уверенность представителей этого знака зодиака. Девам также будут встречаться токсичные люди. Не стоит поддаваться на их провокационное поведение.

Весам в октябре рекомендуется отдохнуть и очистить разум от плохих эмоций. Лучше также воздержаться от излишней самокритики. Для Скорпионов начало октября будет сложным, однако вскоре жизнь начнет меняться к лучшему, ведь в бизнесе откроются новые возможности. Очень динамичным месяц может стать для Стрельцов. Высока вероятность дальних путешествий и новых знакомств.

Благоприятным октябрь будет для Козерогов, которым он принесет романтические приключения. Представителям этого знака зодиака стоит избегать депрессивных людей. Водолеям также улыбнется удача, но не в любви, а в бизнесе. Наконец, у Рыб в октябре могут начаться резкие перепады настроения, связанные с работой и бытовыми делами, передает издание «ТОЛК».