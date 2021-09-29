Еще пара дней, и наступит октябрь. Да-да, месяц, воспетый гением Пушкина.

Очень рекомендую найти на YouTube стихотворение Александра Пушкина «Октябрь уж наступил» и непременно в исполнении Иннокетия Смоктуновского. Это нечто! Гений читает Гения…

Если вернемся на землю, то вспомним, что это месяц очень изменчивой погоды: то временами тепло, то холодный дождь с ветром, а по ночам уже возможны заморозки. Это не страшно, просто заранее достаем зонтики, плащи, надежную обувь, утепляемся.

В октябре принято выделять подсезоны: 1-15 октября – золотая осень. 16-23 октября – глубокая осень, 24-31 октября – предзимье. Однозначно это время любования природой.

Месяц листопада, отлета птиц в теплые края. А еще октябрь традиционно считается месяцем свадеб. Почему – не трудно догадаться. Наши предки были «привязаны» к земле, к середине октября заканчивался период тяжелых полевых работ, у людей появлялось много свободного времени. Наступала пора отдыха, гуляний, главные из которых – свадьбы.

Предлагаю по традиции полистать календарь предстоящего месяца, ведь интересно знать, какие в нем праздники.

1 октября, пятница – Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства, День пожилых людей.

2 октября – Международный день социального педагога. День уролога. Международный день ненасилия.

95 лет со дня рождения казахского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств КазССР, члена Союза кинематографистов СССР Абдоллы Карсакбаева (1926-1983 гг.).

30 лет со дня первого полета казахстанского космонавта Тохтара Аубакирова (1991 г.).

В этот день друзья британского певца и музыканта Стинга придут поздравить его с 70-летием.

3 октября – Всемирный день архитектуры. Международный день врача.

75 лет со дня рождения казахского прозаика Алдана Смайыла (1946 г.).

4 октября – Всемирный день животных, Всемирная неделя космоса.

5 октября – День учителя.

6 октября – День страховщика. Всемирный день охраны мест обитания. В Казахстане на 6 октября запланировано проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Проведение секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий пройдет с «учетом сегодняшних реалий в смешанном формате, то есть некоторые участники будут подключены в онлайн-формате». Одной из главных тем обсуждения станет роль съезда в развитии мира в постковидный период.

130 лет со дня рождения казахстанского художника Сергея Калмыкова (1891-1967 гг.).

7 октября – Всемирный день улыбки.

8 октября – 90 лет со дня рождения писателя, сценариста, публициста, драматурга Юлиана Семеновича Семенова (1931-1993). Конечно же, вы помните его книги «Семнадцать мгновений весны», «Бомба для председателя».

9 октября – Всемирный день почты.

10 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Всемирный день психического здоровья.

11 октября – Международный день девочек. Международный день каминг-аута. Этот термин означает «процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству либо результат такого процесса». Короче, дожили.

12 октября – Всемирный день борьбы с артритом. День испанского языка.

13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий.

105 лет со дня рождения педагога, театрального режиссера, народного артиста Казахстана Аскара Токпанова (1915-1994 гг.).

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, непреходящий великий православный праздник. Всемирный день стандартов. Всемирный день яйца.

15 октября – Международный день белой трости. Всемирный день мытья рук. Всемирный день борьбы с раком груди. Международный день сельских женщин.

110 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологических наук, члена-корр. АН Казахстана, заслуженного деятеля науки Казахстана Есмагамбета Исмаилова (1911-1966 гг.).

105 лет со дня рождения актрисы, народной артистки Казахстана Рахии Койшыбаевой (1916-1963 гг.). В ее фильмографии роли в таких фильмах, как «Наш милый доктор», «Девушка-джигит», «Песни Абая» и другие.

16 октября – Всемирный день анестезии, День шефа (День босса), Всемирный день хлеба.

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

90 лет со дня рождения писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008), автора повести «Ночевала тучка золотая».

18 октября – День очистки виртуального рабочего стола, Международный день галстука, Всемирный день менопаузы, День шоколадного кекса.

19 октября – День спасателя в Казахстане. День лицеиста.

20 октября – Международный день

авиадиспетчера, Международный день повара, Международный день кредитных союзов. Всемирный день борьбы с остеопорозом.

Всемирный день статистики.

21 октября – 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста Евгения Львовича Шварца (1896-1958 гг.). Помните советский послевоенный фильм «Золушка» с Яниной Жеймо в заглавной роли? Это его сценарий.

22 октября – Международный день

заикающихся людей.

23 октября – День рекламщика.

24 октября – Международный день школьных библиотек. День Организации Объединенных Наций. Всемирный день информации о развитии. Международный день борьбы женщин за мир.

25 октября – День маркетолога.

140 лет со дня рождения испанского художника Пабло Пикассо.

26 октября – Международный день тещи.

27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия.

115 лет со дня рождения ученого-тюрколога, члена-корр. АН СССР, доктора филологических наук, профессора Андрея Кононова (1906-1986 гг.).

28 октября – Международный день анимации. Всемирный день дзюдо. День бабушек и дедушек.

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. Международный день псориаза.

30 октября – День гимнастики.

31 октября – Всемирный день городов, День сурдопереводчика. Международный день экономии. Международный день Черного моря.

Октябрь – самое что ни на есть классное, подходящее время горланить в парке с друзьями-подругами песню Юрия Шевчука, помните же…

«Что такое осень? Это ветер

Вновь играет рваными цепями.

Осень, доползем ли, долетим ли до ответа:

Что же будет с родиной и с нами?»

Хороших вам впечатлений в благословенном октябре.

Календарь октября листала

Фарида ШАРАФУТДИНОВА