Еще пара дней, и наступит октябрь. Да-да, месяц, воспетый гением Пушкина.
Очень рекомендую найти на YouTube стихотворение Александра Пушкина «Октябрь уж наступил» и непременно в исполнении Иннокетия Смоктуновского. Это нечто! Гений читает Гения…
Если вернемся на землю, то вспомним, что это месяц очень изменчивой погоды: то временами тепло, то холодный дождь с ветром, а по ночам уже возможны заморозки. Это не страшно, просто заранее достаем зонтики, плащи, надежную обувь, утепляемся.
В октябре принято выделять подсезоны: 1-15 октября – золотая осень. 16-23 октября – глубокая осень, 24-31 октября – предзимье. Однозначно это время любования природой.
Месяц листопада, отлета птиц в теплые края. А еще октябрь традиционно считается месяцем свадеб. Почему – не трудно догадаться. Наши предки были «привязаны» к земле, к середине октября заканчивался период тяжелых полевых работ, у людей появлялось много свободного времени. Наступала пора отдыха, гуляний, главные из которых – свадьбы.
Предлагаю по традиции полистать календарь предстоящего месяца, ведь интересно знать, какие в нем праздники.
1 октября, пятница – Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства, День пожилых людей.
2 октября – Международный день социального педагога. День уролога. Международный день ненасилия.
95 лет со дня рождения казахского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств КазССР, члена Союза кинематографистов СССР Абдоллы Карсакбаева (1926-1983 гг.).
30 лет со дня первого полета казахстанского космонавта Тохтара Аубакирова (1991 г.).
В этот день друзья британского певца и музыканта Стинга придут поздравить его с 70-летием.
3 октября – Всемирный день архитектуры. Международный день врача.
75 лет со дня рождения казахского прозаика Алдана Смайыла (1946 г.).
4 октября – Всемирный день животных, Всемирная неделя космоса.
5 октября – День учителя.
6 октября – День страховщика. Всемирный день охраны мест обитания. В Казахстане на 6 октября запланировано проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Проведение секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий пройдет с «учетом сегодняшних реалий в смешанном формате, то есть некоторые участники будут подключены в онлайн-формате». Одной из главных тем обсуждения станет роль съезда в развитии мира в постковидный период.
130 лет со дня рождения казахстанского художника Сергея Калмыкова (1891-1967 гг.).
7 октября – Всемирный день улыбки.
8 октября – 90 лет со дня рождения писателя, сценариста, публициста, драматурга Юлиана Семеновича Семенова (1931-1993). Конечно же, вы помните его книги «Семнадцать мгновений весны», «Бомба для председателя».
9 октября – Всемирный день почты.
10 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Всемирный день психического здоровья.
11 октября – Международный день девочек. Международный день каминг-аута. Этот термин означает «процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству либо результат такого процесса». Короче, дожили.
12 октября – Всемирный день борьбы с артритом. День испанского языка.
13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий.
105 лет со дня рождения педагога, театрального режиссера, народного артиста Казахстана Аскара Токпанова (1915-1994 гг.).
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, непреходящий великий православный праздник. Всемирный день стандартов. Всемирный день яйца.
15 октября – Международный день белой трости. Всемирный день мытья рук. Всемирный день борьбы с раком груди. Международный день сельских женщин.
110 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологических наук, члена-корр. АН Казахстана, заслуженного деятеля науки Казахстана Есмагамбета Исмаилова (1911-1966 гг.).
105 лет со дня рождения актрисы, народной артистки Казахстана Рахии Койшыбаевой (1916-1963 гг.). В ее фильмографии роли в таких фильмах, как «Наш милый доктор», «Девушка-джигит», «Песни Абая» и другие.
16 октября – Всемирный день анестезии, День шефа (День босса), Всемирный день хлеба.
17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
90 лет со дня рождения писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008), автора повести «Ночевала тучка золотая».
18 октября – День очистки виртуального рабочего стола, Международный день галстука, Всемирный день менопаузы, День шоколадного кекса.
19 октября – День спасателя в Казахстане. День лицеиста.
20 октября – Международный день
авиадиспетчера, Международный день повара, Международный день кредитных союзов. Всемирный день борьбы с остеопорозом.
Всемирный день статистики.
21 октября – 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста Евгения Львовича Шварца (1896-1958 гг.). Помните советский послевоенный фильм «Золушка» с Яниной Жеймо в заглавной роли? Это его сценарий.
22 октября – Международный день
заикающихся людей.
23 октября – День рекламщика.
24 октября – Международный день школьных библиотек. День Организации Объединенных Наций. Всемирный день информации о развитии. Международный день борьбы женщин за мир.
25 октября – День маркетолога.
140 лет со дня рождения испанского художника Пабло Пикассо.
26 октября – Международный день тещи.
27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия.
115 лет со дня рождения ученого-тюрколога, члена-корр. АН СССР, доктора филологических наук, профессора Андрея Кононова (1906-1986 гг.).
28 октября – Международный день анимации. Всемирный день дзюдо. День бабушек и дедушек.
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. Международный день псориаза.
30 октября – День гимнастики.
31 октября – Всемирный день городов, День сурдопереводчика. Международный день экономии. Международный день Черного моря.
Октябрь – самое что ни на есть классное, подходящее время горланить в парке с друзьями-подругами песню Юрия Шевчука, помните же…
«Что такое осень? Это ветер
Вновь играет рваными цепями.
Осень, доползем ли, долетим ли до ответа:
Что же будет с родиной и с нами?»
Хороших вам впечатлений в благословенном октябре.
Календарь октября листала
Фарида ШАРАФУТДИНОВА