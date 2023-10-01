Каким будет октябрь 2023

Приближаемся к середине осени

Давайте вместе посмотрим, какими праздниками и памятными датами будет наполнен второй месяц осени.

1 октября – Международный день пожилых людей (был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 года).

Международный день музыки. Всемирный день вегетарианства отмечается людьми, которые не употребляют в пищу мясные продукты.

День рождения почтовой открытки.

Международные дни наблюдения за птицами. Эта экологическая акция позиционируется как новый вид отдыха для населения Земли.День гуляния по улицам исчезнувших городов. День замены лампочки. День «Менее, чем идеально».

2 октября – Международный день социального педагога – специалиста, который работает с «проблемными» подростками и их родителями.

День рождения электронной почты. День профтехобразования.

Всемирный день игры. Ежегодное мероприятие, призванное побудить детей и родителей выключить телевизор и вместе поиграть, особенно на открытом воздухе.

День архитектора. Международный день врача. День солидарности и активных действий врачей всего мира за улучшение и сохранение здоровья пациентов. День путанья следов в осеннем парке.

100 лет со дня рождения писателя, участника Великой Отечественной

войны Кемеля Токаева (1923-1986 гг.), отца действующего Президента Республики Казахстан.

75 лет со дня рождения актера, народного артиста Казахстана Тунгышбая Жаманкулова.

3 октября – День «Посмотрите на листья»; День поиска каштанов; Всемирный день трезвости; Всемирный день грибника. 150 лет – писателю Вячеславу Шишкову (роман «Угрюм-река»).

4 октября – Всемирный день защиты животных; День ответов на незаданные вопросы; День случайных приступов поэзии.

80 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств Мынбаева Тимура Каримулы.

5 октября – Международный день учителя. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года.

310 лет со дня рождения французского писателя и просветителя Дени Дидро (1713-1784 гг.): «Жак-фаталист и его хозяин», «Монахиня», «Племянник Рамо».

День «Сделайте что-нибудь приятное»; День напутствий улетающим птицам.

80 лет – актрисе Инне Чуриковой (1943-2023 гг.). 85 лет – певцу Джо Дассену (1938-1980 гг.).

6 октября – Всемирный день улыбки. Отмечается с 1999 года. Всемирный день охраны мест обитаний.

День лапши. День висения на люстре; День любителей чеснока; праздник пледа; День выдержанного в бочках пива.

80 лет – художнику Александру Шилову.

7 октября – Всемирный день таблицы умножения. Образовательная акция проводится в школах во всем мире. Акция проходит с целью побудить участников припомнить таблицу умножения.

День вспоминания про теплые вещи. Всемирный день изготовления открытки. День «Ты важен мне». День ванны. Международный день экономных развлечений.

70 лет – казахстанскому поэту Мусабаеву Хамитбеку.

8 октября – День вареников. Всемирный день осьминога (они появились еще до динозавров и благополучно их пережили). День солнечных улыбок. Всемирный день воздушных змеев. Всемирный день зомби.

150 лет – архитектору Алексею Щусеву (мавзолей Ленина, театра оперы и балета в Ташкенте и др.).

9 октября – Всемирный день почты. В этот день в 1874 году был основан Всемирный

почтовый союз.

80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

День нанотехнологий. День отражений в лужах. День любопытных событий.

75 лет – музыканту Джексону Брауну.

10 октября – День рождения социальной сети «ВКонтакте».

День шуршания листьями. Международный день каши.

210 лет – композитору Джузеппе Верди.

160 лет со дня рождения русского ученого-геолога и писателя Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956 гг.), автора книг «Земля Санникова», «Плутония».

80 лет – театральному режиссеру и педагогу, народному артисту Казахстана Оразымбетову Ергали Сиябекулы (1943-2016 гг.), нашему земляку, уроженцу села Шорнак, экс-директору ЮКО драмтеатра им. Ж. Шанина.

11 октября – День вдыхания осеннего воздуха. День закладываний рук за голову. Международный день девочек. Международный день юлы.

85 лет – писателу Акатаю Сабетказы Нуржакиевичу.

12 октября – Всемирный день зрения. Учрежден ВОЗ в 1998 году (25 лет назад) с целью оказания помощи людям, которые имеют ослабленное или атрофированное зрение, а также пропаганды и профилактики зрительной функции.

Праздник чистого стакана. День шоколадных сюрпризов.

95 лет – писателю и переводчику Ибраю Жунусову (1928-2002 гг.).

80 лет – певице, педагогу, заслуженной артистке Казахстана Баймолдиной Жулдыз Абильхаиркызы.

85 лет – художнику Ниязбекову Шакену Онласыновичу, автору современного флага Республики Казахстан и герба Алматы.

13 октября – Всемирный день яиц. День неприятностей «Пятница, тринадцатое». День засыпающих деревьев. День без бюстгальтера. День «Побалуйте себя».

90 лет – режиссеру Марку Захарову (1933-2019 гг.).

85 лет со дня рождения Асета Коппаевича Бейсеуова (1938-1996 гг.), советского и казахстанского композитора, заслуженного деятеля искусств КазССР, народного артиста Казахстана. Он внес значительный вклад в развитие казахской эстрадной музыки. Многие песни композитора, в том числе «Алмалы Алматы», «Гүлдер», «Шақырады көктем», «Мұңайма», «Алтыным», «Маралдым», «Сандуғаш», вошли в золотой фонд казахского песенного искусства.

80 лет – писателю Дусенбину Пернебаю.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

День рождения Винни-Пуха. В этот день в 1926 году в свет вышла первая книжка о косолапом спутнике Кристофера Робина Милна.

День накопления жизненных сил. День плетения облаков.

15 октября – Международный день белой трости. Это не праздник, а своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности.

Всемирный день мытья рук. Отмечается по инициативе Детского фонда ООН. День собирания осенних листьев, Всемирный день игрушечной фотокамеры.

95 лет – казахстанскому художнику Шаяхметову Камилю Махмудовичу (1928-1995 гг.).

16 октября – День недотрог.

55 лет – Илье Лагутенко, группа «Мумий Тролль».

17 октября – День нежности. День посиделок при свечах. Возвышенный день. День «Наденьте что-нибудь безвкусное».

120 лет – маршалу Андрею Гречко (1903-1976 гг.).

80 лет со дня рождения писателя Шакена Кумисбаева.

18 октября – Всемирный день конфет. Всемирный день женского счастья. День «Любите свое тело». День кудесника.

85 лет со дня рождения поэта и писателя Рахимова Еразы Акказиевича.

50 лет – актеру Сергею Безрукову.

19 октября – День Царскосельского лицея. Этот праздник обязан своим появлением учебному заведению, в котором воспитывался Александр Пушкин.

День написания письма в будущее. В этот праздник у каждого есть замечательная возможность оставить небольшой след, составив послание в грядущее.

105 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга, сценариста, барда Александра Аркадьевича Галича (н.ф. Гинзбург) (1918-1977 гг.).

20 октября – Международный день повара. Учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.

Всемирный день статистики: он призван подчеркнуть значимость подготовки своевременных и надежных статданных и показателей для измерения прогресса.

Международный день авиадиспетчера. Международный день животного-ленивца. День пополнения запасов на зиму.

100 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида Пройслера (1923-2013 гг.): «Гном Хёрбе и леший», «Крабат», «Маленькая Баба-Яга», «Разбойник Хотценплотц».

21 октября – День лабиринта. День

разноцветных зонтов.

День яблока. В Великобритании это мероприятие было впервые организовано в 1990 году по инициативе одной из благотворительных организаций. Посвящен он не только яблокам, но и всем фруктовым садам.

190 лет – химику Альфреду Нобелю.

22 октября – День рождения ксерокопии, 85-й по счету. День орехов.

Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. Название праздника происходит от стихотворения Гамзатова, на которое появилась знаменитая песня в исполнении Марка Бернеса.

Международный день тещи. День «Быть умным – круто». День карнавала чудес. День клавиши CAPS LOCK.

100 лет – поэту Николаю Доризо, 85 лет – актеру Кристоферу Ллойду, 80 лет – актрисе Катрин Денев.

23 октября – День работников рекламы. Международный день снежного барса.

Международный день школьных библиотек. Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвертый понедельник октября.

День гаражиста. День отбрасывания хвоста.

95 лет – композитору Юрию Саульскому.

70 лет со дня рождения поэта и писателя Бекета Карашина.

24 октября – День любви к теплым носкам. Праздник любителей бильярда.

85 лет – писателю Венедикту Ерофееву, автору поэмы в прозе «Москва-Петушки».

75 лет со дня рождения поэта Койшигула Жылкышиева.

25 октября – День Республики Казахстан. Всемирный день макарон, отмечается с 1995 года. День трубного зова дальних странствий. День круговой поруки.

180 лет со дня рождения русского писателя Глеба Ивановича Успенского (1843-1902 гг.), автора «Нравы Растеряевой улицы», «Чуткое сердце».

100 лет со дня рождения писателя, драматурга, народного писателя Казахстана Ахтанова Тахави (1923-1994 гг.).

90 лет со дня рождения писателя Сатаева Амантая Рахымжанулы (1933-2003 гг.).

26 октября – День тыквы, праздник приятных неожиданностей.

Международный день без бумаги. «Научимся использовать бумагу рационально!» – таков основной тезис «безбумажной» кампании, которая проходит каждый четвертый четверг октября по всему миру.

День кутания в пледы. Всемирная ночь воя на луну.

27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия. Учрежден в 2005 году.

День капризных сотрудников. День осенних миражей. Международный день плюшевого мишки. Международный день шампанского.

Всемирный день дзюдо. Дзюдо не просто вид спорта, это система образования, которая воспитывает в человеке уважение, честь, упорство, отвагу и другие качества личности.

65 лет – Саймону Ле Бон, группа «Duran Duran»

28 октября – Международный день анимации. День домашнего печенья. День любителей плюшевых животных.

130 лет со дня рождения поэта-демократа Султанмахмута Торайгырова (1893-1920 гг.).

29 октября – День рождения комсомола, 105-й по счету. День длинных пестрых шарфов. День говоруна.

100 лет со дня рождения поэта, писателя, литературоведа Музафара Алимбаева (1923-2007 гг.).

30 октября – День мокрых корок. День улыбающихся каменных львов.

31 октября – День книг для удовольствия. Праздник всех, кто любит книги, чтение и библиотеки! Проведите день с удовольствием и пользой.

Международный день Черного моря отмечается в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран – Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина – подписали стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря.

Хэллоуин. День «Напугай друга». День красной рябины и прилетевших синиц.

Календарь октября собирала

Фарида ШАРАФУТДИНОВА