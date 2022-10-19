100-летие со дня рождения Маншук Маметовой отметили в Шымкенте

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Маншук Маметовой — прославленной пулеметчицы — прошло в школе №35.

Учащиеся возложили цветы к памятнику первой казахской женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза.

Кроме того, в учебном заведении провели 20 открытых уроков одновременно. Все они посвящены памяти Маншук Маметовой. На открытых уроках обсуждали подвиги этой знаменитой на весь Казахстан девушки, читали стихи и даже поставили сценку.

В холле школы прошла выставка, на которой учащиеся рассказывали о жизни Маншук Маметовой. Эта отважная девушка родилась 23 октября 1922 года в ауле Жаскус Западно-Казахстанской области. В пять лет она осталась сиротой и ее удочерила тетя. Когда началась война, она училась в мединституте. В 1942 году 20-летняя студентка добровольно вступила в ряды Красной армии, чтобы защищать родину от фашистских захватчиков. Перед смертью, когда ее тяжело ранили в голову, ей удалось уничтожить 70 солдат противника. Рассказы о подвиге Маншук Маметовой передаются из поколения в поколение.

«Маншук Маметова это храбро сражавшаяся пулеметчица на контрах Великой Отечественной войны. Она первая казахская девушка, которая получила звание Героя в 1943 году. Для меня подвиг значит, что она защищала свою родину, отвоевала, дала нам жизнь при этом», — говорит Ангелина Сенченко, ученица 8 класса.

«Сохранились письма написанные Маншук Маметовой своей маме Амине, нежные, ласковые письма. В последнем письме говорится «Если погибну, то за родину, за отца, за вас». Подвиг Маншук, это гордость, иметь такую смелость девушке это великая слава, победа, не каждый человек сможет это сделать «, — говорит Динара Дихкамбаева, ученица 11 класса.

В учебном заведении также прошла выставка рисунков, посвященных известной пулеметчице. Большую часть творчества коллектив и учащиеся посвящают Маншук Маметовой.

«В этом году Маншук Маметовой исполняется 100 лет. Наша школа носит имя Маншук Маметовой уже 45 лет. Она отдала свою жизнь ради будущего Казахстана. Я всегда ученикам говорю, мы ее поколение, она для нас пример, культ. Быть патриотами своей родины, любить свою страну, и Маншук Маметова очень любила казахские стихотворения, сама сочиняла, прекрасно исполняла песни. Наши ученики смогли воплотить отрывки из фильма Маншук в сценке, и в течение года наши ученики писали стихи, посвященные Маншук Маметовой. Самые лучшие стихотворения мы собрали и выпустили сборники на русском и казахском языке. А также письма Маншук Маметовой, наши учителя и дети перевели на казахский язык и английский язык. Кроме того, наши ученики писали эссе на трех языках, очень много детей писали. Самые хорошие, к юбилею выпустили. Наши ученики их отредактировали, набирали, вставляли фотографии, каждая работа сделана руками наших учеников и учителей. Мы всегда ей гордимся», — говорит Жайна Карабаева, директор ОСШ №35 имени Маншук Маметовой.

Именем Маншук Маметовой названы школы, лицеи, улицы многих городов. Спустя сотню лет девушка остается примером силы, храбрости и любви к родине.