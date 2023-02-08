В «Бозарыке» строят дополнительную подстанцию

В индустриальной зоне «Бозарык» для комфорта предприятий налаживают инфраструктуру, проводят коммуникации. Подрядчики продолжают строительно-монтажные работы по обеспечению региона электроэнергией.

Об этом говорится в сообщении городского управления энергетики и развития инфраструктуры.

Строительство дополнительной подстанции началось в сентябре прошлого года. Здесь установят 2 трансформатора мощностью 16 МВА, открытое распределительное оборудование 35 кВ и закрытое распределительное оборудование 10 кВ, кабельная линия 35 кВ.

Согласно проекту, в мае текущего года будет введена в эксплуатацию подстанция мощностью 35/10 кВ.

Также в индустриальной зоне интенсивно ведутся работы по газоснабжению, проведению питьевой воды, канализационной системы.