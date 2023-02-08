В Шымкенте 100% населения охватят качественной электроэнергией

До конца 2023 года местные власти планируют охватить все населенные пункты мегаполиса качественной электроэнергией на 100%.

Об итогах проводимой работы рассказали в управлении энергетики и развития инфраструктуры Шымкента. На 2022 год из 81 населенного пункта в 8 жилых массивах была некачественная электроэнергия.

По итогам 2022 года завершены строительные работы по качественному электроснабжению на территориях Солтүстік саяжай, Туран 2, Сәуле, Жаңаталап, Нұртас, Достық, Бозарық-74 га. Таким образом более 66 тысяч человек получили возможность подключиться к качественной электроэнергии. В результате показатель вырос с 97% до 98%.

Строительство 5 переходных объектов — Батыс, Кайнарбулак, Туран 1 очередь, Нурсат, Туркестан планируется завершить в 2023 году. Таким образом в городе намерены охватить население качественной электроэнергией на 100%.

К слову, некачественная электроэнергия может привести к порче дорогостоящего оборудования, нарушениям производственных циклов, выпуску некачественной продукции и к увеличению расхода электроэнергии.