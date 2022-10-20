Подстанцию за полмиллиарда разграбили в Туркестанской области

В Тюлькубасском районе не могут запустить подстанцию стоимостью полмиллиарда тенге, передает OTYRAR.

Энергообъект, построенный в районе села Абайыл, сегодня представляет собой печальное зрелище. Купленные приборы покрылись слоем пыли, но только те, что остались. Большую часть разграбили. Подстанция была построена в 2017 году.

Еще 7 лет назад на этой территории в 30 гектаров должны были появиться 10 различных цехов по производству пищевой промышленности. Для обеспечения всех их электроэнергией построили подстанцию. Но сейчас она пришла в запустение. Почти все, что было внутри нее — разрушено. Так, от этого гигантского трансформатора сегодня остался только каркас. На территории объекта установлено еще одно устройство такой же мощности. Разгромили и его — разбили ящики, срезали провода и унесли технику.

«Кто это допустил? Почему на строительство потратили миллионы, а в итоге за этим всем никто не смотрит. Строили ведь на наши деньги, на налоги«, — говорит Нурлыбек Туреманов, житель Тюлькубасского района.

Разграбили и оборудование для распределения электроэнергии. Оказалось, что здесь не предусмотрели место для охраны. Мол и поэтому никто подстанцию не охранял, что это может быть причиной хищений оборудования. А между тем достроенную подстанцию приняли в министерстве энергетики в 2016 году.

«Она находилась в собственности управления энергетики. Я думаю, что управление энергетики не проводило работу по охране индустриальной зоны. В 2017 году было похищено ценное оборудование, по которому были выписаны служебные письма. В 2019 году подстанцию передали на баланс отдела предпринимательства акимата Тюлькубасского района«, — говорит Бекайдар Курманалиев, главный специалист отдела предпринимательства Тюлькубасского района.

Воришки успели унести с подстанции оборудования на 552 миллиона тенге, полицейские сначала дело возбудили, а затем закрыли его. В управлении энергетики от комментариев воздержались и ответить почему объект за полмиллиарда тенге остался без охраны, не смогли.