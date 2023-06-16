Любимый город. Пять лет в новом статусе

Да, 19 июня исполнится ровно пять лет, как Шымкент живет в новом статусе.

Напомню, 19 июня 2018 года Глава государства, а тогда им был Нурсултан Назарбаев, подписал указ, который закрепил за Шымкентом статус города республиканского значения. Осенью того же года наш градоначальник, в ту пору им был Габидулла Абдрахимов, предложил отмечать День города именно в этот день – 19 июня. По его мнению, «это – дата отсчета новейшей истории Шымкента, третьего мегаполиса страны…» В октябре 2018 года в ходе внеочередной 40-й сессии депутаты маслихата Шымкента утвердили это предложение.

А раз так, то именно с оглядкой на эту дату в городе планируют провести более или менее значимые мероприятия. К примеру, известно, что ко Дню города планируют открыть Дворец школьников в микрорайоне «Нурсат». Классное, масштабное событие! И еще – ярмарку вакансий.

Ежегодно звания «Почетный гражданин города Шымкента» могут быть удостоены не более двенадцати человек. В этом году их 12. Список почетных граждан можно прочитать тут. В случае, если присвоение указанного звания не производилось в текущем году, оно может быть перенесено на следующий год. Что и было у нас в период пандемии.

К слову, если ваш коллектив или сообщество захотят выдвинуть какую-то конкретную кандидатуру на присвоение этого звания, то подробности порядка присвоения можно узнать на сайте adilet.zan.kz.

Сколько лет городу и другие цифры

В октябре 2014 года в ЮКГУ имени М. Ауэзова (да, тогда университет был еще государственным) прошла международная конференция, участники которой подписали резолюцию о возрасте: Шымкенту – 2200 лет! Так что сейчас нашему городу как минимум 2209 лет.

Еще важный факт. Шымкент – третий по численности населения и первый по занимаемой площади город в Казахстане: его площадь равна 1 170 квадратных километров! Это сравнимо с территорией Москвы. Один из крупнейших промышленных, торговых и культурных центров, он образует вторую по численности населения агломерацию страны.

Города-побратимы, сколько их?



Как выяснилось, некоторые из молодых понятия не имеют о том, что такое «города-побратимы»? Поясняю. Города-побратимы, или породненные города, – это города, между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой. Сотрудничество городов выражается в обмене делегациями, художественными и спортивными коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов и информацией об опыте ведения городского хозяйства.

Начало это движение берет с 1944 года, когда жители города Ковентри в Великобритании подготовили для сталинградцев скатерть, на которой были вышиты имена 830 женщин Ковентри и мэра Эмили Смит. На ней вышиты слова «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление».

Скатерть Ковентри вместе с собранными деньгами через посольство СССР в Лондоне была передана в разрушенный фашистскими войсками Сталинград. В 2008 году жители Волгограда создали Сталинградскую скатерть для передачи ее в Ковентри в честь 65-летия побратимских отношений между двумя городами.

Города-побратимы Шымкента:

Стивенэйдж (Великобритания).

Могилёв (Белоруссия).

Ахарнон (Греция).

Измир (Турция).

Паттайя (Таиланд).

Гроссето (Италия).

Байинь (Китай).

Сиань (Китай).

Худжанд (Таджикистан).

Эскишехир (Турция).

Итого, десять городов-побратимов. Самый «молоденький» из побратимов – город Сиань. Казахстанский Шымкент и китайский Сиань получили статус «города-побратимы». Президент РК Касым-Жомарт Токаев на первом саммите «Центральная Азия – Китай» заявил: «Вчера (18 мая 2023 года) мы официально установили побратимские связи между городами Шымкент и Сиань, а также нашими регионами – Северо-Казахстанской областью и провинцией Шэньси». В скором времени в Сиане откроется генеральное консульство Казахстана.

Есть ли какие-то «следы» побратимства в Шымкенте? Есть, правда, таких следов совсем немного. К примеру, в микрорайоне «Нурсат» есть улицы Гроссето и Измир.

Культурная столица СНГ

Да, три года назад Шымкент был наделен статусом «Культурная столица Содружества Независимых Государств 2020 года». Но случился коронавирус. И из-за этой пандемии полетели в тартарары все намеченные планы. Шутка ли, аким города Мурат Айтенов ежедневно проводил заседания штаба по подготовке к этому великому событию.

В Шымкенте было запланировано проведение 34 международных мероприятий! Начиная от масштабного празднования открытия года «Шымкент – культурная столица СНГ» на центральном стадионе им. Кажымукана до празднования 2200-летия Шымкента. Кстати, предполагалась трансляция всех крупных мероприятий межгосударственной телекомпанией «Мир». Увы, не случилось! По известной всем и названной выше причине.

Самый-самый

А что в Шымкенте самое-самое? Давайте запишем.

Самые-самые у нас вкусные:

* вода; шашлык; лепешки из тандыра; самса; плов; фрукты и виноград; мороженое.

Самые жаркие:

* солнце. В Шымкенте 300 солнечных дней в году. Температура летом в шилде достигает +45оС, а в некоторых уголках области – до +49оС;

* Объятия. Они точно самые теплые. Люди старшего поколения, да и молодежь при встрече обнимаются. Некоторые при этом шутя приговаривают: «Ахалай-махалай!».

Самые длинные:

* улицы Шымкента. Всего их около 2 000. Большая часть их сегодня названа в честь казахских героев, деятелей культуры, ученых. Общая протяженность улиц составляет более 2 100 км;

* очереди на жилье и получение земельных участков под ИЖС. В них стоят десятки тысяч человек.

Самые большие:

* 50-метровое колесо обозрения «Алтын ай» считается самым высоким в Центральной Азии. С такой высоты открывается чудесный вид на город;

* памятник Байдибек би. Он установлен в честь легендарного предка многих казахских родов старшего жуза, бия и батыра Байдибек би. Это самый высокий памятник в стране.

Для его установки выбрана одна из самых высоких точек северной части Шымкента – 220 метров. К этой отметке добавилась четырехметровая насыпь и 9-метровый постамент. Высота самой фигуры составляет 10 метров, учитывая высоту насыпи, постамента и самого памятника, монумент возвышается на 23 метра. Фигура общим весом в 9 тонн была изготовлена из кованой меди за 20 дней;

* этноисторический комплекс «Казына». Примерно в трехстах метрах южнее памятника вниз по склону расположен 15-метровый монумент, посвященный 550-летию Казахского ханства. Монумент формируют две перекрывающие друг друга шатровые арки. Их пересечение образует символический шанырак – символ дома, домашнего очага, продолжения рода. Монумент является частью этноисторического комплекса «Казына», который в общей сложности занимает площадь в 76,4 га.

Самые классные:

* люди Шымкента – улыбчивые, доброжелательные, предприимчивые, радушные, а порой наивные;

* кафе, чайханы, кумысханы, мантные, пловные и т.д. Самая вкусная, разнообразная и относительно недорогая еда готовится в местах общепита Шымкента. Кухни – восточная, европейская, кавказская – все, что хотите, вам приготовят и подадут лучшие на свете аспазы-повара города.

Самый масштабный

* комплекс «Мемориал Славы». Он был открыт в 2010 году в парке имени Абая к юбилею Великой Победы. Композиция включает гранитный круг с высеченными фамилиями Героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы, а также две мраморные стены, на которых увековечены имена 140 тысяч солдат, призванных на Великую Отечественную войну. Венчает мемориал самолет, ранее стоявший на площади Ордабасы.

Самый уникальный

* рукотворный дендропарк, который носит имя инициатора его создания Асанбая Аскарова. Шымкентский дендропарк был разбит в 1979 году на месте бывшей городской свалки. В годы своего расцвета он занимал 151 гектар и насчитывал 500 тысяч деревьев и 1 360 видов кустарников, было много редких и экзотических пород, которые нигде больше в Казахстане не произрастают.

Это лишь первая глава достопримечательностей и «вкусняшек» Шымкента. Задача современников – сохранить это и приумножить! Шымкентцам это по силам. С днем рождения, любимый и родной Шымкент!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА