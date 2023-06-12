12 новых почетных жителей Шымкента

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Тина Кудайберген
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Сегодня депутаты городского маслихата выбрали почетных жителей города, передает OTYRAR.

На 4 сессии народные избранники обсуждали много актуальных вопросов, среди которых утверждение списка почетных жителей города.

Такое звание получают граждане Шымкента, которые внесли немалый вклад в развитие нашего города и ведут активную гражданскую деятельность. Среди почетных граждан люди абсолютно разных профессии, но есть в них одна общая черта- любовь к своему городу.

Итак, представляем список почетных граждан Шымкента:

  1. Бекет Тургараев
  2. Кенжехан Толебаев
  3. Абдулла Ахметов
  4. Роза Пак
  5. Марат Муминов
  6. Владимир Сосюра
  7. Еркинбек Шымыркулов
  8. Жусип Акшора
  9. Бауыржан Абдуаитов
  10. Аркабай Тастанов
  11. Абдулла Сакен
  12. Уалихан Ережепов

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