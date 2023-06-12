12 новых почетных жителей Шымкента

Сегодня депутаты городского маслихата выбрали почетных жителей города, передает OTYRAR.
На 4 сессии народные избранники обсуждали много актуальных вопросов, среди которых утверждение списка почетных жителей города.
Такое звание получают граждане Шымкента, которые внесли немалый вклад в развитие нашего города и ведут активную гражданскую деятельность. Среди почетных граждан люди абсолютно разных профессии, но есть в них одна общая черта- любовь к своему городу.
Итак, представляем список почетных граждан Шымкента:
- Бекет Тургараев
- Кенжехан Толебаев
- Абдулла Ахметов
- Роза Пак
- Марат Муминов
- Владимир Сосюра
- Еркинбек Шымыркулов
- Жусип Акшора
- Бауыржан Абдуаитов
- Аркабай Тастанов
- Абдулла Сакен
- Уалихан Ережепов