Школьники в детском лагере пожаловались на плохие условия

Дети пожаловались на плохие условия в одном из детских лагерей в Толебийском районе.

Видеозапись с надписью на стене «Это не лагерь – а ад»! подростки прислали своим родителям. Те сразу направились в детский оздоровительный лагерь. Вот только попасть внутрь оказалось непросто.

«Мою дочь не выпустили. Я решала зайти сама, но на меня набросился персонал лагеря. А медперсонал лагеря и вовсе с перегаром изо рта так сильно схватила меня за руки, что синяки появились. Сейчас моя дочь сидит в машине. Толком ничего сказать не может, плачет постоянно», — говорит Сапарай Ахметова жительница Шардаринского района.

«Наши дети говорят, что их здесь били шнуром от зарядки мобильного телефона. Еда ужасная, условий нет», — говорит Пакиза Дальмуратова жительница Шардаринского района.

Но родители успели пробиться на территорию детского лагеря чтобы своими глазами увидеть условия где содержались дети. Родители говорят, в комнатах темно, кровати и матрацы старые.

«Укрываться вот этими одеялами невозможно, все тело чешется. А от еды, а точнее от посуды неприятный запах идет», — говорит воспитанник.

«Я пять дней здесь была и мне не понравилось. Нас кормили недоварившимся рисом, волосы девочкам обрабатывали лекарством для травли тараканов. Трава заросшая, змей много. В душевых кабинках нет ширмы, просто прикрыли их металлическими листами. Вода с мусором, после которой вся голова в этом мусоре», — говорит Гульбану Амангазы школьница.

А между тем здесь отдыхали дети из малообеспеченных и многодетных семей Шардаринского района. Школьников сюда направили по путевкам, бесплатно. Руководство детского лагеря с претензиями не согласно. Завндующая говорит, питание в лагере хорошее, а с детьми работают профессионалы.

«Ко мне просто, я не буду называть имена обратились – пожалуйста помогите говорит Клара Умаровна. Вот я и помогла всем. Нам практически не дали работать и вот эта атака. Это родители. Мне кажется это какие-то разборки у них. Вот лично я так считаю», — говорит Клара Динаева заведующая детским лагерем «Арман».

После жалоб родителей в детском лагере проведут проверку. Если недочеты действительно выявят, то работу учреждения приостановят.