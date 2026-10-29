В Шымкенте обсудили развитие туризма, строительство жилья и архитектурный облик города

В состав Общественного совета Шымкента вошли два новых участника — Нуркен Алимкулов и Ахмет Татыбаев. Их кандидатуры утвердили на очередном заседании, заполнив ранее вакантные места. Новым членам совета вручили нагрудные знаки.

На заседании рассмотрели вопросы развития туристического потенциала города, жилищного строительства и архитектурного облика Шымкента.

По данным управления туризма, внешних связей и креативной индустрии, с начала года город посетили около 300 тысяч человек. Поступления в бюджет от туристической отрасли превысили 6 млрд теңге.

В 2026 году в Шымкенте открылись пять новых гостиниц, ещё восемь объектов находятся на стадии строительства. Среди заявленных проектов — гостиницы международных сетей Hilton и Novotel.

Также продолжается благоустройство туристических объектов в жилом массиве Сайрам. По словам руководителя управления Бексултана Адилханова, часть работ проводится за счёт спонсорских средств. Туристические маршруты города разработаны и переведены в цифровой формат.

Продвижение туристического потенциала планируется продолжить за счёт новых проектов. В ноябре Шымкент намерен принять блогеров и представителей туристической отрасли в рамках информационного тура. Кроме того, планируется проведение фестиваля короткометражных фильмов.

С начала года город также провёл 16 дипломатических встреч. В Шымкенте открылось почётное консульство, а в дальнейшем рассматривается возможность открытия консульства Италии.

Кроме того, подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений с Кутаиси в Грузии и Дебреценом в Венгрии. Ведётся работа по установлению партнёрских связей ещё с одним зарубежным городом.

Во время обсуждения члены Общественного совета подняли вопрос о развитии смотровой площадки. Омир Шыныбекулы напомнил о проекте, предложенном ещё в 2018 году.

В управлении сообщили, что первый этап проекта завершён, сейчас ведутся работы второго этапа. Планируется строительство крупной юрты, создание гастрономической зоны и смотровой площадки.

Ещё одной темой заседания стало жилищное строительство.

В 2026 году в Шымкенте планируют ввести в эксплуатацию 1 млн 408 тыс. квадратных метров жилья. За девять месяцев уже введено 853 тыс. квадратных метров.

По данным управления архитектуры и градостроительства, за девять месяцев поступило 33 279 заявок на оказание государственных услуг. По 24 928 обращениям услуги были оказаны, ещё 8 351 заявка отклонена по различным причинам.

Отдельно обсуждались факты незаконного строительства. С начала года в Шымкенте выявили 291 такой случай.

На нарушителей наложили штрафы на общую сумму 74 млн теңге.

В завершение заседания члены Общественного совета подняли вопросы, связанные с дальнейшим развитием городской среды, архитектурным обликом Шымкента и реализацией инфраструктурных проектов.