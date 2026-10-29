Как меняется ситуация с семейно-бытовым насилием в Шымкенте

В Шымкенте за первое полугодие 2026 года зарегистрировано 262 уголовных правонарушения в семейно-бытовой сфере. За аналогичный период прошлого года их было 316. Таким образом, количество таких преступлений снизилось на 17,1%.

Однако проблема семейно-бытового насилия остаётся актуальной. Об этом свидетельствует количество защитных предписаний. За девять месяцев 2026 года полиция Шымкента вынесла 4 959 таких предписаний. За аналогичный период прошлого года их было 4 171. Рост составил 18,9%.

О ситуации рассказала старший инспектор по особым поручениям отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием Управления общественной безопасности Департамента полиции Шымкента, подполковник полиции Луиза Газиева.

По её словам, сотрудники чаще всего сталкиваются с физическим и психологическим насилием. Это не только побои и причинение телесных повреждений, но также угрозы, оскорбления, унижение, преследование и другие формы противоправного поведения.

При этом семейно-бытовое насилие далеко не всегда начинается с физической агрессии. Психологическое давление, угрозы, систематические оскорбления и запугивание также могут свидетельствовать о небезопасной ситуации в семье.

Одним из основных инструментов предупреждения повторного насилия является защитное предписание. Оно применяется для защиты пострадавшего и ограничения определённых действий со стороны правонарушителя.

Рост количества защитных предписаний нельзя напрямую трактовать как рост самого насилия. Эти показатели характеризуют разные стороны проблемы. Уголовная статистика отражает зарегистрированные преступления, тогда как защитное предписание является профилактической мерой и может применяться до наступления более тяжёлых последствий.

Таким образом, увеличение числа таких предписаний может свидетельствовать и о более активном использовании полицией механизмов раннего реагирования.

Вместе с тем статистика показывает, что профилактическая работа должна продолжаться. Главной задачей остаётся не только реагирование на уже совершённое правонарушение, но и предупреждение повторной агрессии.

Принцип «Закон и порядок» в сфере семейно-бытовых отношений предполагает, что насилие не должно рассматриваться как исключительно внутреннее дело семьи. Если происходят угрозы, побои, преследование или другие противоправные действия, они требуют правовой оценки и своевременного вмешательства.

Повышение правосознания граждан также играет важную роль. Чем раньше пострадавший или окружающие обращаются за помощью, тем больше возможностей предотвратить тяжёлые последствия.