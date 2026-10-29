В Шымкенте выписали домой тройняшек, родившихся раньше срока

В Шымкенте выписали домой тройняшек, которые появились на свет раньше срока в городском перинатальном центре.

Альсия, Сафия и Аймухаммед родились 17 сентября. Вес малышей при рождении составлял 1740, 1482 и 1730 граммов соответственно.

Во время родов работала команда акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов и других медицинских специалистов. Поскольку дети родились недоношенными, сразу после появления на свет их перевели в отделение реанимации новорождённых.

По словам врача Даулета Сатова, в подобных случаях особенно важна слаженная работа всей медицинской команды.

«В операции кесарева сечения участвовали акушеры-гинекологи, неонатологи и другие специалисты. Большой вклад внесли медсёстры отделения анестезиологии и реанимации новорождённых. В таких случаях важна работа каждого специалиста», — рассказал врач.

Около месяца тройняшки находились под постоянным наблюдением медиков. Специалисты контролировали дыхание, температуру тела, питание и набор веса детей.

Постепенно состояние малышей улучшилось, а вес каждого превысил два килограмма. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Хорошо себя чувствует и мама детей.

Для Ажар Ташкараевой рождение тройни стало неожиданностью.

«Я очень счастлива. Когда впервые узнала, что будет тройня, очень обрадовалась, даже прослезилась. Отличить малышей друг от друга несложно — у каждого есть свои особенности», — рассказала многодетная мама.

После завершения необходимого лечения и наблюдения женщину вместе с детьми выписали домой. У перинатального центра семью встретили родственники.

До рождения Альсии, Сафии и Аймухаммеда в семье уже воспитывались семеро детей. При этом ранее женщина дважды становилась мамой двойняшек. Теперь в семье растут десять детей.