В Шымкенте педагогам показали новые методы преподавания языков

В Шымкенте прошёл городской семинар, посвящённый современным методам преподавания языков с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Участники обсудили, как новые инструменты помогают сделать занятия более практичными, развивать разговорные навыки учащихся и повышать интерес к изучению языков.

По словам магистра педагогических наук Актолкын Жамантаевой, традиционного заучивания слов и выполнения упражнений сегодня уже недостаточно. Главная задача преподавателя — научить учащегося свободно говорить и последовательно выражать свои мысли.

Она отметила, что современные методики должны опираться на результаты научных исследований и учитывать роль казахского, русского и английского языков в образовательном процессе.

В ходе семинара преподаватели познакомились с новыми форматами проведения уроков, цифровыми платформами и возможностями применения искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделили взаимодействию педагога и технологий, а также практическим приёмам, которые можно использовать на занятиях.

Директор городского учебно-методического центра по обучению языкам Абдез Рахманулы отметил, что цифровые инструменты могут повысить эффективность обучения и качество усвоения материала.

По его словам, современные технологии при грамотном использовании помогают развивать языковые навыки, память и расширяют возможности преподавателя.

Участники семинара также обменялись опытом и обсудили, как адаптировать традиционные методы обучения к современным условиям.

Организаторы подчеркнули, что цифровые технологии и искусственный интеллект должны дополнять работу педагога, а не заменять её. Основной задачей остаётся развитие у учащихся способности свободно говорить, понимать речь и грамотно выражать свои мысли.