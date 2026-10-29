Для безвизового въезда в Казахстан вводят электронное разрешение

В Казахстане начали поэтапно внедрять электронное разрешение на въезд для иностранных граждан, которые приезжают в страну в безвизовом порядке. Новые правила действуют с 24 октября 2026 года.

Оформить разрешение можно бесплатно через мобильное приложение QazETA. Документ действует 180 календарных дней.

Для получения разрешения иностранному гражданину необходимо скачать приложение, пройти регистрацию и идентификацию, а затем подать заявку не позднее чем за 72 часа до предполагаемой даты въезда в Казахстан.

При прохождении пограничного контроля необходимо предъявить тот же паспорт, данные которого использовались при оформлении разрешения.

Система будет вводиться поэтапно. С 1 ноября 2026 года наличие электронного разрешения начнут проверять в международном аэропорту Актау.

С 1 января 2027 года проверка будет проводиться в аэропортах Астаны и Алматы, а с 1 марта 2027 года — на остальных пунктах пропуска через государственную границу.

На переходном этапе отсутствие электронного разрешения не станет основанием для отказа во въезде. Иностранному гражданину разъяснят необходимость его оформления.

С 1 июля 2027 года электронное разрешение станет обязательным. Иностранцам, которым оно требуется, при его отсутствии смогут отказать во въезде в Казахстан.

При этом предусмотрен ряд исключений. Разрешение не потребуется детям младше 16 лет и лицам старше 65 лет.

Также от оформления освобождаются владельцы действующих казахстанских виз, иностранцы с разрешением на временное проживание или видом на жительство, а также транзитные пассажиры, которые не покидают транзитную зону аэропорта.

Всего предусмотрено 29 категорий лиц, которым электронное разрешение не требуется. При пересечении границы необходимо иметь документы, подтверждающие соответствующий статус.