«Женатый полицейский избил девушку из-за совместного фото в инстаграм»: пострадавшая

Пострадавшая, молодая девушка, обратилась в редакцию OTYRAR. Она просит придать огласке страшный инцидент, произошедший с ней недавно.

События того дня Мадина вспоминает с ужасом. По словам жительницы Шымкента, в июне сотрудник полиции вместе со своей родственницей жестоко избили ее на рабочем месте. А после нападения, участковый вдобавок сбил ее на служебной машине. Мадина получила многочисленные травмы и ушибы.

Мадина (имя изменено), пострадавшая:

«Все началось из-за инстаграма. Я его жену знать не знаю. Она оказывается под фейковым акканутом подписалась на мой инстаграм. Недавно у меня день рождения было, фотки там были с ним, помимо него несколько мужчин было на фото. Жена это увидела, полицейский говорит, что вот мол из-за этого. Я ему говорю, из-за какого-то семейного скандала, ты меня на машине должен сбивать?».

После инцидента, пострадавшая написала заявление в полицию и зафиксировала травмы. Дело завели по административной статье «Причинение легкого вреда здоровью». На судебном процессе, обвиняемый свою вину не признал, не извинился и только ухмылялся, говорит Мадина.

Мадина (имя изменено), пострадавшая:

«Буквально вчера на суде, он не моргнув глаза врет. Я была в шоке от услышанного, он какие-то басни придумывает, что я позвонила и позвала его. Я говорю, доказательства есть у тебя, что я позвонила и позвала тебя? Он видимо с адвокатами проконсультировался, как выпутаться из этой ситуации. Потому что в тот же день, когда все это произошло его руководство из РУВД приехали ко мне и просили, чтобы я не писала заявление. Они были шокированы, это же для них пятно получается, то что он на служебной машине сбил меня намеренно именно».

Пострадавшая подозревает, что причиной конфликта могла послужить ревность супруги полицейского к совместному фото её мужа с Мадиной. Адвокат Алимжан Сартбай говорит: в деле много несостыковок. Он обратился к руководству департамента полиции. Однако пока явных результатов нет, участковый до сих пор на службе.

Алимжан Сартбай, адвокат пострадавшей:

«Из-за чего возник конфликт не имеет значения. Почему? Потому что в любом случае, любой гражданин Казахстана имеет право на защиту. На сегодняшний день нужно разобраться в факте, почему сотрудник полиции избил ее, дальше на служебном авто еще и сбил человека. После нашего ходатайство допросили всего одного свидетеля».

В пресс-службе департамента полиции Шымкента инцидент прокомментировали. По какой причине произошел конфликт в ведомстве не раскрыли, ссылаясь на тайну следствия.

Пресс-служба ДП г.Шымкента:

«В настоящее время по заявлению гражданки в отношении полицейского Енбекшинского РУП сотрудниками УСБ ДП Шымкента проводится проверка. Данный факт находится на контроле руководства ДП».

Пострадавшая не требует возмещения материального ущерба и морального вреда. Мадина просто хочет добиться справедливости и честного расследования дела.