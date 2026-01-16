«Избивал отца до крови»: Мужчину приговорили к 5 годам лишению свободы

Сегодня Жетысайский районный суд Туркестанской области приговорил 41-летнего Алмаса Садакбаева из села Коссейит Шардаринского района к 5 годам лишения, передает корреспондент OTYRAR из зала суда.

Суд признал его виновным по статьям «Истязание» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сам обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

Напомним, скандальное видео, на которых мужчина избивает до крови своего отца-инвалида, осенью прошлого года распространились в социальных сетях и вызвали широкий общественный резонанс. Как выяснилось, мужчина систематически подвергал отца насилию. По данным следствия, он разозлился из-за того, что отец не мог самостоятельно ходить в туалет, и применил к нему силу. Жестокие действия были тайно сняты соседями и позже опубликованы в интернете уже после смерти пенсионера.