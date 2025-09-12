В Туркестане автомобиль на скорости сбил школьника

В Туркестане автомобиль сбил школьника. Подросток переходил дорогу в неположенном месте. Врачи оценивают его состояние, как тяжёлое. В полиции начали расследование.

На кадрах видно, как подросток пытается перебежать дорогу. Один из автомобилей притормаживает, чтобы пропустить его, но следующая машина на высокой скорости сбивает школьника.

Инцидент произошёл накануне в Туркестане, на улице Кожанова. На участке дороги, где случилось ДТП, отсутствует разметка пешеходного перехода, как и дорожные знаки, указывающие на его наличие.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Подростка с многочисленными травмами доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

«Общее состояние ребёнка тяжёлое. Тяжесть связана с полученными травмами. В динамике состояние стабильное, наблюдается некоторое улучшение. Лечение проводится в соответствии с утверждённым протоколом», — рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Туркестанской области.

Как заявили в полиции, по факту ДТП начато расследование, устанавливаются все обстоятельства. Правоохранители призывают водителей и пешеходов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.