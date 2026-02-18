Молодого человека жестоко избили в Туркестанской области

Групповое нападение произошло после игры в кокпар. По словам родственников пострадавшего, конфликт между молодыми людьми начался днём, ещё во время игры, а вечером его позвали на разговор к школе.

На кадрах, попавших на камеры видеонаблюдения, видно, как десятки людей на автомобилях окружили одного человека и напали на него. В конце записи мужчина остаётся лежать на земле.

По словам родственников, после молодого человека вывезли за пределы населённого пункта и оставили одного. Нашли его не сразу. В полиции сообщили, что всех участников конфликта установили.

По делу задержаны двое местных жителей, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Потерпевший находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное.

«В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств. Изучаются и проверяются все изложенные доводы родственников», — Бауыржан Зиятаев, заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области.