Избил отца до смерти: дело направили в суд

Жителя Туркестанской области, который избивал своего отца, обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Следствие установило, что 70-летний мужчина скончался от регулярных побоев. Расследование уголовного дела по факту смерти пожилого мужчины завершено.

Материалы направлены в суд. До вынесения приговора подозреваемый будет находиться под стражей.

Жестокие кадры появились в сети осенью. На кадрах мужчина издевается над своим пожилым отцом. Шокирующую видеозапись в полицию передала соседка, после того, как пенсионер скончался. Тело пожилого мужчины уже предали земле, но эксгумировали для того чтобы установить причину смерти. Уголовное дело завели и на на сноху погибшего, жену подозреваемого..