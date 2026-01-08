В Туркестанской области рассматривают резонансное дело о насилии над пожилым человеком

В Жетысайском районном суде проходит судебный процесс по делу Алмаса Садақбаева, обвиняемого в жестоком обращении с пожилым человеком, сообщает OTYRAR.

Следствие по делу длилось три месяца. В ходе расследования полиция провела эксгумацию тела погибшего пенсионера, которая установила причину смерти.

Мужчине вменяют две статьи Уголовного кодекса: «Истязание заведомо беспомощного лица» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». За эти преступления ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

На судебном заседании допрашиваются свидетели, среди которых аким села, бывший полицейский инспектор, врачи и медсёстры. Соседи семьи подтверждают, что пенсионер систематически подвергался избиениям со стороны сына.

Напомним, в сентябре прошлого года видеозаписи жестокого обращения с пожилым человеком вызвали широкий общественный резонанс. По материалам следствия, взрослый сын неоднократно избивал пожилого отца. Кадры насилия были переданы соседями в полицию после смерти пенсионера, что и стало поводом для начала уголовного дела.